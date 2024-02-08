İskele Belediyesi’nde zabıta memuru sayısı 7’ye yükseltildi

Hizmet Gönül İşidir anlayışıyla İskele ve 21 köyünde aktif faaliyetlerini sürdüren İskele Belediyesi, gelişen ve bu gelişime bağlı olarak büyüyen İskele’nin hizmet kalitesini de artırmak için bünyesinde bulunan birimleri de güçlendirmeye devam ediyor. Halk sağlığından hareketle, çevre ve sağlık konularında, özellikle son dönemde yaptığı ciddi denetimlerle halkın da güvenini kazanmayı başaran İskele Belediyesi Zabıta Birimi, artık daha güçlü. Birim bünyesinde oluşturulan Çevre ve Sağlık Bölümü ile gücüne güç katarken, birim bünyesindeki zabıta memuru sayısı da 7’ye yükseltildi. Zabıta Birimi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çevre ve Sağlık Bölümünde ayrıca Çevre Mühendisi de yer alıyor.

İSKELE BELEDİYESİ’NDE ZABITA MEMURU SAYISI 7’YE YÜKSELTİLDİ

İskele’nin son dönemdeki gelişimi ve bu gelişime bağlı olarak büyümesi İskele Belediyesi’ni de harekete geçirdi. Gerçekleştirdiği denetimlerde İskele ve 21 köyündeki mevcut işletmelere yasalara ve kurallara uyması konusunda ciddi önlemler alan İskele Belediyesi Zabıta Birimi, Çevre ve Sağlık Bölümü’yle de iddialı. Hem Zabıta Birimi hem de Çevre ve Sağlık Bölümü, artan işgücünden de hareketle, yasalara ve kurallara uyulması hususunda işletme sahiplerine, inşaat firmalarına, halkın yoğun olarak gittiği mekanlara, halk sağlığını gözeterek göz açtırmıyor.

Zabıta Amiri – Bilal Dericioğlu

Zabıta Memuru – Abdurrahman Günenç

Zabıta Memuru – Hüseyin Gülersoy

Zabıta Memuru – İbrahim Züğürt

Çevre ve Sağlık Bölüm Sorumlusu/ Zabıta Memuru –Cemal Kurteli

Çevre ve Sağlık Bölümü / Zabıta Memuru – Ceyhun Ketenoğlu

Çevre ve Sağlık Bölümü / Zabıta Memuru – Sesil Hundal

Çevre ve Sağlık Bölümü / Çevre Mühendisi – Taibe Efe Çeliker

ALO ZABITA 0548 810 11 16 NUMARALI TELEFONLA 7/24 HİZMET VERİYOR

ÇEVRE VE SAĞLIK BÖLÜMÜ’NE 0548 810 11 01 NUMARALI TELEFONA İHBARDA BULUNULABİLİYOR

Öte yandan Zabıta Birimi ile birim bünyesinde yer alan Çevre ve Sağlık Bölümü’ne hem talepler hem de şikayetler mesai gözetmeksizin iletilebiliyor. Alo Zabıta hattı 0548 810 11 16’dan Zabıta Amiri Bilal Dericioğlu’na, Alo Çevre ve Sağlık hattı 0548 810 11 01’dan da Çevre ve Sağlık Bölüm Sorumlusu/ Zabıta Memuru Cemal Kurteli’ye ulaşılabiliyor.