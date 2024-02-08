TEK TEK YOK OLURKEN… - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 8, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Köşe Yazarları

TEK TEK YOK OLURKEN…

Ahmet Okan
Ahmet Okan
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Ahmet OkanAhmet Okan

Yağmurlu mevsimlerde eski Lefkoşa’dan kerpiç evlerin yıkılış haberleri gelir.

Her yağmurlu mevsimde beklenen bir cenaze töreni gibi tekrarlanır durur bu çöküş ve yok oluş haberleri.


Yapraklar kıpırdanır, yağmur ağlar, fakat hiçbir sorumlunun kılı kıpırdamaz.

Bu eski Lüzinyan, Venedik ve Osmanlı kentinin kaybolup gitmesine doğal bir sonuç olarak bakılır.

Ne kerpiç ve cumbalı evlerin, ne daracık sokakların, ne taş yapıların, ne kendine özgü köşe ve bucakların ne de sokak çeşmelerinin değeri bilinir.

Derin bir ıstıraptır bu.

Onca neslin biriktirdiği hatıralar çöken duvarların altında inim inim sızlar durur.

Bir yol alıp gittiğinizde ve kıvrım kıvrım sokaklarında ilerlediğinizde kendinizi terk edilmiş hissedersiniz.

Ahşap kapılar ve panjurlar ellerini uzatır gibi boğazınızda…

Bakımsız sokaklar öksüz kalan bir çocuğun hüzünlü gözleri gibi…

An gelir yutkunamazsınız; boğazınız düğüm düğüm…

ahmet okan
Fuzuli Sokak’ta geçtiğimiz günlerde yıkılan kerpiç bir ev

Geçtiğimiz günlerde Fuzuli Sokak’ta kerpiç bir ev çöktü.

Yıkılıp oracıkta kaldı.

Aynı sokakta bir başka evin ikinci katı, hanaylı bölümü çökmüştü.

Yıkılmasın diye desteklenmiş ancak çare etmemişti.

Bakımsızlıktan hatıraları ile birlikte göçüp gitmişti…

ahmet okan
Fuzuli Sokak’ta bundan bir müddet önce yıkılma tehlikesinden dolayı hanayı desteklenen ev

Reşadiye Sokak’ta güzel bir yapı daha tarihe karıştı.

O sokağa kişiliğini veren en güzel evlerden biriydi.

Cumbası sokak ortasına kadar taşar, geceleri sokağa yerleştirilmiş gazlı bir sokak lambası gibi dururdu.

O ev, Erenköy’de Süleyman Uluçamgil ile birlikte ölen Salahi Ahmet’in dede ve nenesinin eviydi.

Dedesinin adını taşıyordu Salahi.

Bu ev Erenköy’de iki gencin ellerinde patlayan bomba gibi paramparça olup dağılıp yok oldu…

ahmet okan
İkinci katı (hanay) desteğe alınmasına rağmen yıkılan evin görüntüsü

Kentler ve insanlar sadece savaşlarda yok olmuyor.

Kendi kendinize yapmanız da mümkün!

ahmet okan
Reşadiye Sokak’ta cumbalı ev yıkılmadan önce

Ali Yüzbaşı Sokak’ta bir başka cumbalı ev.

Cumbasının altına destekler yerleştirilmiş.

Akıbeti, büyük ihtimal Fuzuli Sokak’taki ev gibi olacak.

Acil bir müdahale yapılmazsa çöküp gidecek.

Ve bu güzelim yapıdan da eser kalmayacak…

ahmet okan
Reşadiye Sokak’ta yıkılan cumbalı evden sonra görülen boş alan.

Yok olmak böyle bir şey.

Tek tek de olsa.

Gün gelir,

Ne kimlik kalır geriye, ne kişilik ne hatıra…

ahmet okan
Ali Yüzbaşı Sokak’ta destek yapılmadan önce sol tarafta görülen cumbalı ev

Mevsim yağmurludur.

Geceler soğuk.

Lefkoşa (d)üşüyor…

ahmet okan
Ali Yüzbaşı Sokakta evin desteğe alınmış hali.
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Tags:ahmet okan
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