İskele Belediyesi tarafından İskele Polis Müdürlüğü’ne araç bağışlandı

KKTC Polis Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda İskele Belediyesi tarafından İskele Polis Müdürlüğü’ne araç bağışlandığını duyurdu.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

İskele Belediyesi tarafından alınan 4×4 arazi tipi jeep araç, dün İskele Belediye Başkanı Hasan SADIKOĞLU tarafından İskele Polis Müdürü Gökay KARAGİL’e teslim edildi.

Polis Teşkilatına yapılan bu anlamlı bağışla, sosyal sorumluluk örneği gösteren İskele Belediyesi Başkanı Sayın Hasan SADIKOĞLU, Belediye Meclis üyeleri ve İskele Halkına teşekkür ederiz.