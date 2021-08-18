Galatasaray’da Marcao kadro dışı

Marcao, özür dilese de Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu kadro dışı baıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcao’nun tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız. 2021 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir” denildi.