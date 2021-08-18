Galatasaray’da Marcao kadro dışı

Galatasaray’da Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao’yu, savunma süreci tamamlanana kadar kadro dışı bıraktı.
Galatasaray’ın Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Girsunspor ile oynadığı maça, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Brezilyalı futbolcu Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao), kadro dışı bırakıldı.
Marcao, özür dilese de Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu kadro dışı baıraktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcao’nun tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız. 2021 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir” denildi.