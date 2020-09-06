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İskele Belediyesi su konusunda vatandaşları uyardı

6 Eylül 2020
İskele Belediyesi

İskele Belediyesi Geçitköy Barajı’nda su seviyesinin azaldığına dikkate çekerek vatandaşların su tüketimine dikkat etmesini sitedi.
Bölgesel Kesintilerin devam ettiği söylenen açıklamada Ötüken’de bulunan Noyanlar site 6, site 8 ve Long Beach bölgelerine su akışı yarın verileceği belirtildi.
Açıklama şöyle:
GEÇİTKÖY BARAJI’NDA SU AZALIYOR!
BÖLGESEL KESİNTİLER SÜRÜYOR
Geçitköy Barajı’nda yaşanan su azlığından dolayı bölge bölge yapılan su kesintileri devam etmektedir. Bu kapsamda
Ötüken’de bulunan Noyanlar site 6, site 8 ve Long Beach bölgelerine su akışı yarın (7 Eylül) akşama kadar kesilmiştir. Söz konusu bölgelerde yaşayanların sularını idareli kullanmaları önemle rica olunur.
Drone Fotoğraf: ZOOM Dergisi, 23.08.2020/Birol Bebek


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