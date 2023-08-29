İskele Belediyesi halk dansları ekibi Kosova’da festivale katıldı

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Kosova’da 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen uluslararası halk dansları festivaline katıldı.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, CIOFF N’Karadak Krisin Tupanat International Folklore Festival of Dance and Rites’te İskele ekibinin Kuzey Kıbrıs olarak anons edildiği belirtildi.

İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni; İskele Belediyesi Kültür & Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, festivalde uluslararası halk dansları festivali düzenleyicisi CIOFF’un yuvarlak masa toplantısına da katıldı.

Kadirağa, yaptığı açıklamada, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun başarılarının tesadüf olmadığını, başarının ise disiplinli ve özverili çalışmanın ürünü olduğunu kaydetti.