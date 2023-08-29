Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen, Kıbrıs Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği (KTYD) ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD) tarafından yürütülen SEEing Youth Projesi bünyesinde hayat bulan “Geleceğe İlham Ver” Staj Programı tamamlandı. Staj programı kapsamında toplam 42 genç, 30 farklı kurumda staj yapma imkanı buldu.

SEEing Youth tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz 2022 tarihinde başlatılan programda, 42 genç Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Trikomo/İskele’de bulunan kuruluşlarda staj yapma şansına erişti.

Açıklamada, proje ekibi, staj programının bu yıl da başarılı bir şekilde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, programın gerekliliğinden emin olduklarını belirtti. Proje ekibi ayrıca, programın başarısına katkıda bulunan tüm katılımcı kuruluşlara, mentörlere ve özverili stajyerler ile programının yapılmasını sağlayan Avrupa Birliği’ne teşekkür de etti.

Proje ekibi, bugün Dayanışma Evi’nde yer alan sertifika töreninde ise, yapılacak diğer aktivitelerin yakında sosyal medya hesaplarından duyurulacağını aktardı. Ekip, gelecek yıl uygulanacak küçük hibe programına ilişkin heyecanını da dile getirerek, projenin katılımcı gençler ve kuruluşların yanı sıra iş piyasasına uzun süreli katkı sağlayacağına inanç belirtti.