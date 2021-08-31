Işık Kitabevi “Kitap Günleri” başladı

Işık Kitabevi’nin bu yıl “Kitap Günleri” formatında yaptığı etkinlik dün akşam başladı.

Işık Kitabevi’nin terasında düzenlenen “Kitap Günleri”, pandemi tedbirleri çerçevesinde çeşitli etkinliklerle 11 Eylül’e kadar sürecek.

Onur ve Edebiyat Hizmet Ödülleri’nin verildiği açılış etkinliğinde, Onur Ödülü bu yıl toplum sağlığı alanında ağır sorumluluk üslenen tüm doktorlar adına Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne ve yüksek risk altında çalışan hemşireler adına Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ne verildi. Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile ortak verilen “Edebiyat Hizmet Ödülleri” ise yazar Özden Selenge ve şair – öykücü M. Kansu’ya verildi.

Ödüllerin takdimi sonrasında şair-öykücü M.Kansu ve Serkan Soyalan şiir dinletisi sunarken, Ezgi Bertiz, Nilay Derviş, Hasan Rahvancıoğlu, Sude Koç ve Yena Hacışevki bir müzik dinletisi sundu.

“Kitap Günleri” 2 Eylül Perşembe akşamı Özlem Gürkut, Sıla Usar, Jale Refik Rogers ve Mertkan Hamit’in konuşmacı olacağı “Küreselden Yerele Pandemi Yönetimi” paneli ile devam edecek.

Etkinlikler kapsamında 6 Eylül Pazartesi akşamı İlksoy Asım moderatörlüğünde “Kıbrıslı Türkler Kayıp Özne Mi? KKTC-TC İlişkileri” başlıklı panel düzenlenecek. Panelin konuşmacıları da Ali Baturay, Yonca Özdemir ve Berkan Tokar olacak.

Etkinliğin son paneli de 9 Eylül Perşembe akşamı, “Pandemide Eğitim Nereye?” başlığıyla düzenlenecek. Bu panelin konuşmacıları da Ahmet Güneyli, Mehmet Hasgüler ve Burak Maviş olacak.

Işık Kitabevi’nin terasında gerçekleştirilecek tüm etkinlikler, 20.00’de başlayacak.