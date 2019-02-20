Irkçı tasarımdan sonra şimdi de idam düğümü tartışması

Tasarımlarıyla öne çıkma endişesi taşıyan moda devleri kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Son olarak İngiliz Burberry markası, idam düğümünü andıran kapüşonlu tasarımıyla tepki topladı.

Londra Moda Haftası’nda görücüye çıkan ve modelin boynunda bir düğüm taşıyormuş izlenimi veren tasarım, sadece linç etmeye değil intihara da özendirmekle suçlandı.

Tasarım, marka için podyuma çıkan bir başka model olan Liz Kennedy’nin Instagram hesabından yayımladığı bir eleştiriyle gündeme geldi. Kennedy, “İntihar, moda değil. Cazibeli ya da cool değil” diye yazdı. Ailesinde bir intihar deneyimi yaşandığını söyleyen model, tasarımı görünce o zamana döndüğünü söyledi.

FİRMA ÖZÜR DİLEDİ

Moda şovunun seslerini duyurmak isteyen gençlere adandığını hatırlatan Kennedy, bunun durumu daha da eleştirel hale getirdiğini ima etti.

Firmaya ve yöneticilere “Buna nasıl izin verebildiniz?” diye soran model, “Korkunç linç tarihini de unutmayalım” diye ekledi.

Paylaşımın ardından pek çok kişi tasarıma tepki gösterirken Burberry’nin CEO’su Marco Gobbetti, yaşattıkları sıkıntı nedeniyle üzgün olduklarını açıkladı. Gobbetti, ürünü geri çektiklerini duyurdu.

GUCCI DE TOPA TUTULMUŞTU

Daha önce de İtalyan-Fransız moda devi Gucci, ABD’de siyahları aşağılayan maskelere benzetilerek tepki çeken siyah kazağı nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu. Gucci, Afrika kökenli Amerikalıları karikatürize etmek için yüzünü siyaha boyama ya da maske takma anlamına gelen ırkçı ‘blackface’ (kara surat) akımını özendirmekle suçlanmıştı.

Firma, tartışılan kazağı satıştan kaldırarak özür dilemişti.

ÇİN’DE DE ÇİL TARTIŞMASI

Öte yandan moda dünyasında bir tartışma da İspanyol Zara markasının makyaj serisine ait bir kampanyasında çilli bir Çinli modelin fotoğraflarını kullanmasıyla yaşandı. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’dan paylaşılan fotoğraflarda 25 yaşındaki Jing Wen’in çilleri kapatılmamıştı.

Pek çok insan modelin doğal güzelliğini gösterdiği için firmayı kutlarken, bazı kullanıcılar da ilginç bir şekilde fotoğrafı ‘çirkin’ buldu. Genelde Asyalı kadınların çilleri olmadığın savunan kullanıcılar firmayı, Avrupa ve Amerika’daki Asyalıların stereotip görünümlerini çarpıtmakla suçladı. Kampanya yanlış ve utanç verici olarak nitelendirildi.

Zara campaign sparks heated debate over freckles and beauty in China because, supposedly “Asian women don’t have freckles.” https://t.co/eiTE0ompSx pic.twitter.com/v7kTgEGvpW — Nancy Wang Yuen (@nancywyuen) February 19, 2019

‘ONLARI ARTIK SEVİYORUM’

Zara’dan bir yetkili modelleri doğal güzellikleriyle fotoğrafladıklarını vurguladı.

Odağa yerleşen Çinli model Jing Wen, 2016 yılında Vogue dergisine verdiği bir röportajda, “Küçükken çillerim nedeniyle kendimi çirkin hissediyordum ve kapatmaya çalışıyordum çünkü normalde Asyalı kadınlarda çil olmaz. Ancak şimdi seviyorum ve bence bu yeter” demişti.