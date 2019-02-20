SmartCard Yurtdışı Alışverişine Taksit

SmartCard ile KKTC sınırları dışında yapacağınız 100 TL ve üzeri Yurtdışı harcamalarınıza 5 taksit imkanı.

Kuzey Kıbrıs sınırları dışında yapacağınız 100 TL ve üzerindeki tüm peşin alışverişleriniz, işlem ücreti ödemeden, anapara + komisyon olarak 5 takside bölünecektir.

Kampanya katılım koşulları;



Kampanyadan SmartDiamond, SmartPlatinum, SmartGold, SmartClassic ve SmartNeo kartlar yararlanabilecektir.

Kampanyadan yararlanmak isteyen SmartCard müşterilerimizin bankada kayıtlı telefon hattı üzerinden, YDTAKSIT xxxx (kartının son dört rakamı) yazarak 4440’a SMS göndermesi yeterli olacaktır.

Saat 16:00’ya kadar gönderilen tüm SMS’ler o gün kampanyaya dahil edilir, 16:00’dan sonra gönderilen SMS ertesi gün kampanyaya dahil edilir.

Kart sahibinin kampanya kayıt tarihindeki ve sonraki harcamalarını kapsayacaktır.

Casino harcamaları, nakit avans çekimleri, internet harcamaları, sanal kartlar, toplu ve ticari alımlar kampanyaya dahil değildir.

Yurtdışı Taksit kampanyasından ayrılmak için YDIPTAL xxxx (kartının son dört rakamı) yazarak 4440’a SMS gönderilmesi yeterli olacaktır.

kampanyasından ayrılmak için YDIPTAL xxxx (kartının son dört rakamı) yazarak 4440’a SMS gönderilmesi yeterli olacaktır. Vergi ve Sigorta Ödemeleri gibi taksit kampanyası dışında kalan üye işyeri gruplarını öğrenmek ve kampanya hakkında detaylı bilgi almak için Telefon Bankacılığı 444 4 444’ü arayabilirsiniz.

İktisatbank kampanya koşullarını düzenleme ve değiştirme hakkını saklı tutar.

Kampanya kaydınız alındıktan sonra örneğin 300 TL’lik harcama yaptınız. İlgili işlem 5 ay boyunca ekstrenize 65,82 TL taksit olarak yansıtılacaktır. Farklı tutarlar için örnek hesaplama tablosunu inceleyebilirsiniz.

ÖRNEK TAKSİT TABLOSU (TL) Tutar Taksit Taksit Tutarı

Toplam Ödeme 100 5 21,95 109,75 200 5 43,88 219,40 300 5 65,82 329,10 500 5 109,70 548,50 1.000 5 219,40 1.097,00 2.000 5 438,80 2.194,00 3.000 5 658,18 3.290,90 4.000 5 877,58 4.387,90 5.000 5 1.097,00 5.485,00 10.000 5 2.193,95 10.969,75