Ekonomi
SmartCard Yurtdışı Alışverişine Taksit
SmartCard ile KKTC sınırları dışında yapacağınız 100 TL ve üzeri Yurtdışı harcamalarınıza 5 taksit imkanı.
Kuzey Kıbrıs sınırları dışında yapacağınız 100 TL ve üzerindeki tüm peşin alışverişleriniz, işlem ücreti ödemeden, anapara + komisyon olarak 5 takside bölünecektir.
Kampanya katılım koşulları;
- Kampanyadan SmartDiamond, SmartPlatinum, SmartGold, SmartClassic ve SmartNeo kartlar yararlanabilecektir.
- Kampanyadan yararlanmak isteyen SmartCard müşterilerimizin bankada kayıtlı telefon hattı üzerinden, YDTAKSIT xxxx (kartının son dört rakamı) yazarak 4440’a SMS göndermesi yeterli olacaktır.
- Saat 16:00’ya kadar gönderilen tüm SMS’ler o gün kampanyaya dahil edilir, 16:00’dan sonra gönderilen SMS ertesi gün kampanyaya dahil edilir.
- Kart sahibinin kampanya kayıt tarihindeki ve sonraki harcamalarını kapsayacaktır.
- Casino harcamaları, nakit avans çekimleri, internet harcamaları, sanal kartlar, toplu ve ticari alımlar kampanyaya dahil değildir.
- Yurtdışı Taksit kampanyasından ayrılmak için YDIPTAL xxxx (kartının son dört rakamı) yazarak 4440’a SMS gönderilmesi yeterli olacaktır.
- Vergi ve Sigorta Ödemeleri gibi taksit kampanyası dışında kalan üye işyeri gruplarını öğrenmek ve kampanya hakkında detaylı bilgi almak için Telefon Bankacılığı 444 4 444’ü arayabilirsiniz.
- İktisatbank kampanya koşullarını düzenleme ve değiştirme hakkını saklı tutar.
Kampanya kaydınız alındıktan sonra örneğin 300 TL’lik harcama yaptınız. İlgili işlem 5 ay boyunca ekstrenize 65,82 TL taksit olarak yansıtılacaktır. Farklı tutarlar için örnek hesaplama tablosunu inceleyebilirsiniz.
|ÖRNEK TAKSİT TABLOSU (TL)
|Tutar
|Taksit
|Taksit Tutarı
|Toplam Ödeme
|100
|5
|21,95
|109,75
|200
|5
|43,88
|219,40
|300
|5
|65,82
|329,10
|500
|5
|109,70
|548,50
|1.000
|5
|219,40
|1.097,00
|2.000
|5
|438,80
|2.194,00
|3.000
|5
|658,18
|3.290,90
|4.000
|5
|877,58
|4.387,90
|5.000
|5
|1.097,00
|5.485,00
|10.000
|5
|2.193,95
|10.969,75
SmartCard’ın hayatınızı kolaylaştıran tüm özelliklerinden faydalanabilmek için Kredi Kartı Avantajları‘nı hemen inceleyebilirsiniz.