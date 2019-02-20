Ekonomi

SmartCard Yurtdışı Alışverişine Taksit

20 Şubat 2019
SmartCard

SmartCard ile KKTC sınırları dışında yapacağınız 100 TL ve üzeri Yurtdışı harcamalarınıza 5 taksit imkanı.

Kuzey Kıbrıs sınırları dışında yapacağınız 100 TL ve üzerindeki tüm peşin alışverişleriniz, işlem ücreti ödemeden, anapara + komisyon olarak 5 takside bölünecektir.

Kampanya katılım koşulları;

  • Kampanyadan SmartDiamond, SmartPlatinum, SmartGold, SmartClassic ve SmartNeo kartlar yararlanabilecektir.
  • Kampanyadan yararlanmak isteyen SmartCard müşterilerimizin bankada kayıtlı telefon hattı üzerinden, YDTAKSIT xxxx (kartının son dört rakamı) yazarak 4440’a SMS göndermesi yeterli olacaktır.
  • Saat 16:00’ya kadar gönderilen tüm SMS’ler o gün kampanyaya dahil edilir, 16:00’dan sonra gönderilen SMS ertesi gün kampanyaya dahil edilir.
  • Kart sahibinin kampanya kayıt tarihindeki ve sonraki harcamalarını kapsayacaktır.
  • Casino harcamaları, nakit avans çekimleri, internet harcamaları, sanal kartlar, toplu ve ticari alımlar kampanyaya dahil değildir.
  • Yurtdışı Taksit kampanyasından ayrılmak için YDIPTAL xxxx (kartının son dört rakamı) yazarak 4440’a SMS gönderilmesi yeterli olacaktır.
  • Vergi ve Sigorta Ödemeleri gibi taksit kampanyası dışında kalan üye işyeri gruplarını öğrenmek ve kampanya hakkında detaylı bilgi almak için Telefon Bankacılığı 444 4 444’ü arayabilirsiniz.
  • İktisatbank kampanya koşullarını düzenleme ve değiştirme hakkını saklı tutar.

Kampanya kaydınız alındıktan sonra örneğin 300 TL’lik harcama yaptınız. İlgili işlem 5 ay boyunca ekstrenize 65,82 TL taksit olarak yansıtılacaktır. Farklı tutarlar için örnek hesaplama tablosunu inceleyebilirsiniz.

ÖRNEK TAKSİT TABLOSU (TL)
Tutar Taksit Taksit Tutarı
 Toplam Ödeme
100 5 21,95 109,75
200 5 43,88 219,40
300 5 65,82 329,10
500 5 109,70 548,50
1.000 5 219,40 1.097,00
2.000 5 438,80 2.194,00
3.000 5 658,18 3.290,90
4.000 5 877,58 4.387,90
5.000 5 1.097,00 5.485,00
10.000 5 2.193,95 10.969,75
SmartCard’ın hayatınızı kolaylaştıran tüm özelliklerinden faydalanabilmek için Kredi Kartı Avantajları‘nı hemen inceleyebilirsiniz.
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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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