İran’de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 8’e çıktı

Kobe Bryant’ın helikopter pilotunun 2015’te yaptığı ihlal ortaya çıktı

Rusya Japonya’da karantinadaki gemiden 8 vatandaşını tahliye etti, 3’ünde koronavirüse rastlandı

Almanya’da bir nargile kafeye daha saldırı düzenlendi