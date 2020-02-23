Dünya
İran’de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 8’e çıktı
İran’da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi. Ülkede tespit edilen vaka sayısı 43 oldu.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Koronavirüs, İran’da sıçradıktan sonra hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. İran Sağlık Bakanlığı, virüs kaynaklı ölü sayısının 8’e çıktığını duyurdu.
İran’da tespit edilen Koronavirüs vaka sayısı 43’e yükseldi.
İran’da toplam 31 eyalet bulunuyor. Bu eyaletlerin 12’sinde eğitime ara verildi. Sosyal faaliyetlerin de büyük oranda iptal edildiği ülkede Koronavirüs salgınının hızla yayılmasından endişe duyuluyor.