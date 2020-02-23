Dünya

Almanya’da bir nargile kafeye daha saldırı düzenlendi

23 Şubat 2020

Hanau’da 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki nargile kafeye saldırıdan iki gün sonra, bu kez Stuttgart’taki bir nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Stuttgart’ta yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 

Nargile kafenin bulunduğu Hedelfingen Semti’ndeki binanın boş olduğu bir anda saldırının gerçekleştiği, ayrıca kafenin bulunduğu binaya da kurşunların isabet ettiği öğrenildi. Kafenin sahibinin Türk olduğu öne sürülürken, mermilerden biri bar tezgahına isabet etti, biri de girişteki camı delip geçti.

Devlete Karşı İşlenen Suçlar savcılığı soruşturmayı devraldı. Saldırının cumartesi sabaha karşı 03.00 ile 13.20 saatleri arasında gerçekleşmiş olabileceği belirtilirken, bir çalışanın mermi izlerini görüp olayı polise haber verdiği açıklandı.




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