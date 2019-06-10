İran’da ev hapsindeki muhalif lidere telefon ve televizyon izni

Musevi’ye yakınlığıyla bilinen “Kaleme” haber sitesine göre, emniyet görevlileri, 8 yıldan bu yana ev hapsinde tutulan Musevi ve eşi Rahneverd’e cep telefonu kullanma ve bazı televizyon kanallarını izleme izni verdi.

İran’da 12 Haziran 2009’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi ve Mir Hüseyin Musevi (77) ile Musevi’nin eşi Rahneverd (74) “seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri” gerekçesiyle 2011’den bu yana ev hapsinde tutuluyor.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 8 yıldır herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.