Dünya

İran’da ev hapsindeki muhalif lidere telefon ve televizyon izni

10 Haziran 2019

İran’da ev hapsinde tutulan muhalif lider Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd’e 8 yıl aradan sonra televizyon ve cep telefonu kullanma izni verildi.

Musevi’ye yakınlığıyla bilinen “Kaleme” haber sitesine göre, emniyet görevlileri, 8 yıldan bu yana ev hapsinde tutulan Musevi ve eşi Rahneverd’e cep telefonu kullanma ve bazı televizyon kanallarını izleme izni verdi.

İran’da 12 Haziran 2009’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi ve Mir Hüseyin Musevi (77) ile Musevi’nin eşi Rahneverd (74) “seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri” gerekçesiyle 2011’den bu yana ev hapsinde tutuluyor.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 8 yıldır herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.

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