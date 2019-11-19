İran protestolarında 5. gün: Af Örgütü 106 kişinin öldüğünü duyurdu, halka para yardımı yapıldı

İran’da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolar beşinci gününe girdi. İnternetin neredeyse üç gündür tamamen kesik olduğu ülkeden son duruma ilişkin sağlıklı bilgi edinmekte güçlük çekiliyor.

Uluslararası Af Örgütü protesto eylemleri sırasında 21 kentte 106 kişinin kişinin can verdiğini, binlerce kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. İranlı kaynaklar ise üç güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ve bu kişiler için resmi cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu.

euronews Farsça’nın edindiği bilgiye göre protesto eylemleri başkent Tahran ve ülkenin diğer kentlerinde devam ediyor. Hükümetin protestoların lideri olarak tanımladığı kişileri yakalayarak hapse attığı da gelen bilgiler arasında.

İran hükümeti halka doğrudan para yardımı yapıyor

Öte yandan hükümet, daha önce söz verdiği üzere, 60 milyon kişiye doğrudan para yardımının ilk ödemesini gerçekleştirdi. Hükümet kaynakları dün bu kapsamda 20 milyon kişiye her ay verilen yardımlara ek olarak kişi başına 8 dolar yardım ödendiğini duyurdu. Üç dilimde dağıtılacak olan yardımların ikinci ödemesi Çarşamba, üçüncüsü ise Cumartesi günü yapılacak.

Para yardımında 80 milyonluk nüfusun yoksul kesimi hedefleniyor. İran’da hükümet her ay kişi başı yaklaşık 10 dolar yardım veriyor. Asgari ücretin 120 dolar civarında olduğu ülkede yapılan bu son yardımın, hükümetin protestoların büyüklüğünden endişe duyduğunun göstergesi şeklinde yorumlanıyor.

İran Enformasyon Bakanı: Ulusal internet diye bir şey yok

İran hükümetine yakın haber kaynakları eylemler sırasında ülke genelinde yüz bankanın ve 57 dükkanın ateşe verildiği duyurdu. İran istihbarat yetkilileri de 87 binden fazla kişinin protesto gösterilerine katıldığını açıkladı.

Bununla birlikte kalabalık grupların toplandığı hükümet yanlısı gösterilerin ülkenin yalnızca yüzde 7’sinin erişebildiği internet üzerinden sosyal medyada paylaşılması dikkat çekti.

Ülkedeki internet kesintisiyle ilgili açıklama yapan Enformasyon Bakanı Muhammed Javad Azari Jahromi ise bu konu üzerine çalıştığını, kesintilerle ilgili halkın sıkıntılarının farkında olduğunu söyledi ve “Ulusal internet diye bir şey yok” ifadesini kullandı.

Ülkenin tamamında yaşanan internet kesintisi üç günü buldu. Ülkedeki internete erişim kısıtlamalarını gözlemleyen NetBlock’un Araştırma Direktörü Işık Mater euoronews Türkçe’ye verdiği röportajda bu kesintinin yalnızca haber alma ve ifade özgürlüğüne değil aynı zamanda ekonomiye ve teknolojiye de zarar verdiğine dikkat çekmişti.