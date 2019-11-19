Irak İçişleri Bakanlığı: Teyakkuz durumu sona erdi

Irak \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u00fclkede devam eden h\u00fck\u00fcmet kar\u015f\u0131t\u0131 g\u00f6steriler nedeniyle yakla\u015f\u0131k bir ayd\u0131r uygulanan "y\u00fcksek teyakkuz durumuna" son verildi\u011fini duyurdu.\r\n\r\n\r\nIrak \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Bakan Yasin Tahir el-Yasir'in talimat\u0131yla, 24 Ekim'den bu yana uygulamaya konulan y\u00fcksek teyakkuz durumunun bitirildi\u011fini ilan etti.\r\n\r\nBakanl\u0131k taraf\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, karar\u0131n, g\u00fcvenlik konusunda ilerleme kaydedilmesi sonucu al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\nIRAK'TAK\u0130 G\u00d6STER\u0130LER\r\n\r\nIrak'ta i\u015fsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizli\u011fini protesto etmek amac\u0131yla 1 Ekim'de ba\u015flayan g\u00f6sterilerde \u015fu ana kadar 300'\u00fcn \u00fczerinde ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 15 binden fazla ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\nBa\u015fkent Ba\u011fdat ba\u015fta olmak \u00fczere orta ve g\u00fcney kesimlerdeki kentlerde devam eden g\u00f6steriler s\u0131ras\u0131nda \u0130ran'\u0131n \u00fclkedeki n\u00fcfuzuna y\u00f6nelik tepkiler de dile getiriliyor.\r\n\r\nH\u00fck\u00fcmetin a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 reform paketleriyle ikna olmayan g\u00f6stericiler, g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine protestolarda \u015fiddet kullan\u0131lmas\u0131 talimat\u0131 vermekle su\u00e7lad\u0131klar\u0131 Ba\u015fbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddialar\u0131 gerek\u00e7esiyle h\u00fck\u00fcmetin istifas\u0131n\u0131 istiyor.\r\n\r\n