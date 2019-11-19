Dünya

Irak İçişleri Bakanlığı: Teyakkuz durumu sona erdi

19 Kasım 2019

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle yaklaşık bir aydır uygulanan “yüksek teyakkuz durumuna” son verildiğini duyurdu.



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