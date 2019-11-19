Kıbrıs

SOS Çocukköyü Derneği: “Koruyu tedbirler için kurumlar arasında etkin koordinasyon politikaları geliştirilmeli”

19 Kasım 2019

KKTC SOS Çocukköyü Derneği, koruma ihtiyacı olan çocuklar için atyapının güçlendirilmesi ve kurumlar arasında etkin koordinasyonun gerekli olduğunu belirtti. 

Dernek’ten Çocuk Hakları Günü vesilesiyle yapılan açıklamada, korunma ihtiyacı olan çocuklar için öngörülen koruyucu tedbirlerin sağlıklı işlemesi için bir an önce alt yapının güçlendirilmesi, kurumlar arasında etkin koordinasyon için politikaların geliştirilmesi, durum analizi yapılarak eksikliklerin giderilmesinin gerektiği kaydedildi.

Derneğin bu yıl duygusal istismar ve okullarda çocuk koruma politikalarının yaygınlaştırılması ile ilgili farkındalığı arttırma çalışmaları yaptığı da bildirildi.

Çocuk haklarının sadece bir gün değil, her gün ve yaşamın her alanında görünür ve uygulanır olması gerektiği ifade edildi.



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