Dünya

İran plütonyum üretebileceği Arak reaktörünü tekrar faaliyete geçiriyor

28 Temmuz 2019

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi mecliste yaptığı konuşmada, Arak ağır su reaktörünü tekrar faaliyete alacaklarını açıkladı.

ISNA haber ajansı söz konusu açıklamayı bir meclis üyesine dayandırdı.

Nükleer reaktörlerde ağır su nükleer savaş başlıklarında kullanılabilen plütonyum üretilebiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin nükleer anlaşmadan çekilerek ekonomik yaptırımları yeniden yürürlüğe sokmasının ardından İran mayıs ayında söz konusu anlaşmayla kısıtlanan nükleer faaliyetlerine tekrar başlayabileceğini duyurmuştu.

3 Haziran’da da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin söz verdikleri gibi ABD yaptırımları sonrası İran’ın uluslararası ticaretini korumazlarsa 7 Temmuz’dan sonra uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artıracaklarını ve Arak Ağır Su Reaktörü’nü yeniden çalıştıracaklarını söylemişti.

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