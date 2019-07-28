Dünya

Fransa Maliye Bakanı’ndan Trump’a: Fransız şarabının gümrük tarifesi ve dijital vergileri birbirine karıştırma

28 Temmuz 2019

Trump, Fransa’ya misilleme olarak, “Zaten Amerikan şarabını daha çok severim” demişti

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa’nın dijital şirketleri vergilendirmesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın Fransız şaraplarını vergilendirme misilleme fikrine yanıt verdi. Le Maire, Trump’a gümrük tarifeleriyle dijital şirketlerin vergilendirilmesinin bir arada tartışılmaması gerektiğini söyledi.

Fransa’nın dijital şirketlerin Fransız tüketicilerden elde ettiği gelirin yüzde 3’ünü alacağı karar, Trump tarafındandan ‘Amerikan şirketlerini hedef almakla’ eleştirilmişti. Trump, misilleme olarak Fransız şarabına gümrük vergisi getirilmesi gerektiğini söylerken “Zaten Amerikan şarabını daha çok sevmişimdir” demişti.

Le Maire, Fransa’nın teknolojinin vergilendirilmesine devam edeceğini fakat bunun ‘adil’ bir şekilde yapılacağını söyledi.

 

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