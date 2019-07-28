“IŞİD’le savaşırken öldü” denen İngiliz askerini ABD özel kuvvetlerinin patlayıcısı öldürmüş

Tonroe, Suriye’de ölen ilk İngiliz asker olmuştu

IŞİD’le savaşmak için gittiği Suriye’de yaşamını yitiren ilk İngiliz askerinin, IŞİD tarafından değil de yan yana savaştıkları ABD özel kuvvetlerinin patlayıcılarının infilak etmesi sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Independent Türkçe’nin haberine göre, İngiltere Özel Hava Kuvvetleri’nden (SAS) keskin nişancı Matt Tonroe ile Amerikalı başçavuş Johathan J. Dunbar, geçen yıl IŞİD militanlarına yönelik ortak operasyon sırasında yaşamını yitirmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, Mart 2018’de yaptıkları değerlendirmede, Suriye’nin kuzeyinde bulunan Münbiç’te yaşanan olaya IED olarak bilinen el yapımı patlayıcıların yol açtığını iddia etmişti. Ancak başlangıçta IŞİD’in sorumlu tutulduğu patlamayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandığında olaya “dost ateşi”nin neden olduğu anlaşıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü, dünkü açıklamasında “Astsubay Matt Tonroe’nin ölümüne, askeri bir operasyon sırasında yaşanan patlamanın açtığı yaralar neden oldu” dedi.

İlk zamanlar Tonroe’nin ölümüne bir düşman eyleminin sebep olduğuna inandıklarını kaydeden sözcü, “Ancak yapılan soruşturmada Tonroe’nin koalisyon güçlerinin taşıdığı patlayıcıların kazara infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği sonucuna ulaşılmıştır” diye ekledi.

İngiliz ordusuna 2004’te katılan Manchester doğumlu Matt Tonroe, 2011’de Usame bin Ladin‘in öldürüldüğü operasyonların da arkasında yer alan Amerikalı Seal Team 6 adlı özel timle Suriye’de birlikte hareket ediyordu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre olay, 33 yaşındaki Tonroe’nin IŞİD içinde öncelikli hedeflerden birini ölü ya da diri ele geçirmekle görevlendirildiği operasyon sırasında yaşanmıştı.

Yaşanan patlama sonrası durumları ağır Tonroe ve Dunbar’ın yanı sıra yaralı diğer 5 kişi bindirildikleri askeri araçlarla bölgeden çıkarılmış ve helikopterlerle ABD ordusuna ait, konumu gizli tutulan bir hastaneye nakledilmişti. Ancak iki asker de hastaneye varışlarında yaşamlarını yitirmişti.

Suriye’de ölen Tonroe, 2008’de Afganistan’da keskin nişancı olarak görev yapmıştı. Geçmişte ABD’nin Irak ve Afganistan operasyonlarında da yer alan 36 yaşındaki başçavuş Dunbar ise ülkesinin Suriye’de IŞİD’e karşı Eylül 2014’te başlattığı askeri harekatta ölen 5. Amerikalı personel olmuştu.