İran ile İngiltere arasında karşılıklı tanker alıkoyma tansiyonu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda İngiltere’ye ait petrol tankerini alıkoydu. Tahran yönetimi, yaşanan olaya gerekçe olarak tankerin bir balıkçı teknesiyle kazaya karışmasını gösterdi.

İran Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı’nda müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu.”

Tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için İran kıyılarına çekiliyor. Fars haber ajansına konuşan İranlı bir yetkili, tankerin İranlı bir balıkçı teknesi ile yaşadığı sorun üzerine alıkonulduğunu açıkladı. Yetkili, İngiltere bandıralı tankerin balıkçı teknesinden gelen yardım çağrısını görmezden geldiğini savundu. İranlı yetkili gerekli incelemenin yapılabilmesi için tankerin 23 mürettebatı ile birlikte Bandar Abbas Limanı’na çekildiğini açıkladı.

İngiltere’de acil toplantı

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Körfez’deki olayla ilgili acilen daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor ve durumu değerlendiriyoruz.” ifadesi kullanıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiliz hükümeti, olaya ilişkin, güvenlik bürokrasisinden yetkililerin de yer aldığı acil durum kurulu COBRA’yı topladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt tankerin serbest bırakılmaması durumunda en büyük kaybedenin İran olacağı uyarısında bulundu. İngiliz Bakan “Bu kesinlikle kabul edilemez.” derken askeri seçenekler üzerinde durmadıklarını, meseleye diplomatik çözüm aradıklarını da ekledi. Hunt, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda durumu konuşurken İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile ise İranlı bakan uçakta olduğunu için konuşamadı.

ABD: Sorunun çözümü için İngiltere ile çalışmaya hazırız

Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Donald Trump’ın gelişmeleri yakından takip ettiği ve bu konuda ABD’nin İngiltere ile birlikte çalışmaya hazır olduğu yönünde bir açıklama geldi.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nda “şiddet ilklimi” artırdığını vurgulayan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Garrett Marquis ise, “İngiltere, bir hafta içerisinde iki kez İran tarafından hedef alındı” dedi.

Tankerin sahibi şirket: Mürettebat ile iletişim kuramıyoruz

Durdurdurulan tankerin sahibi olan Stena Bulk and Northern Marine Management şirketi bir yazılı açıklama yaparak olayı doğruladı. “19 Temmuz’da İngiliz bandıralı Stena Impero tankerine Hürmüz Boğaz’ından geçtiği sırada uluslararası sularda İngiltere saatiyle 16.00 sıralarında kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığını doğrulayabiliriz” ifadesi yer açıklamada ayrıca “Şu anda kuzey istikametinde İran’a doğru hareket halindeki tankerle iletişim kuramıyoruz.” dendi.

Şirket ayrıca tankerde 23 mürettebatın olduğu ve kendilerine ulaşan herhangi bir yaralanma olayı bilgisinin gelmediği bilgisini paylaştı.

İran ile İngiltere arasındaki tanker krizi büyüyor

Tahran ve Londra arasındaki gerilim İran petrolünü Suriye’ye taşındığından şüphelenilen bir geminin Cebelitarık sularına girdikten sonra, Cebelitarık yönetimi tarafından İngiliz donanmasının desteğiyle Avrupa Birliği’nin Suriye yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkoymasının ardından yükselmişti.

İran “Grace 1” adlı tankerin durdurulmasının İngiltere için “sonuçları olacağı” açıklamasını yapmıştı.