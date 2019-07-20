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ABD Kongresi’nde ‘karanlık ruhları kovan’ dua okundu

20 Temmuz 2019

ABD Temsilciler Meclisi rahiplerinden Patrick Conroy, Başkan Donald Trump’ı ırkçılıkla suçlayan tasarının tartışıldığı oturumdan sonra, ‘tüm karanlık ruhları kovan’ duayı okudu.

Washington Post’un aktardığına göre rahip, “Kutsal isminle ben şimdi tüm karanlık ruhları, senden olmayan tüm ruhları bu meclisten uzaklaştırıyorum” dedi. Rahip ayrıca “hayal kırıklığı, anlaşmazlık ve üzüntü ruhlarını kovmak” için de dua etti.

Patrick Conroy daha sonra, Temsilciler Meclisi üyelerinin, Donald Trump’ı ırkçılıkla suçlayan tasarı yüzünden tartıştığını görünce böyle bir duayı yapma fikrinin aklına geldiğini söyledi. Rahip, “Bu, daha karanlık olan ruhların muhtemelen Temsilciler Meclisi’ndeki insanları etkilediği çok zor ve gergin bir haftaydı” dedi.

Donald Trump, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Omar’ı hedef alarak, ‘hükümetleri tamamen felaket olan ülkelerden gelen kadın Kongre üyeleri’ diye seslendiği Demokratların ‘ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini’ söylemişti.

Ocasio-Cortez, Tlaib ve Pressley ABD’de doğup büyüdü. Somali doğumlu Omar da çocuk yaşta ABD’ye taşındı.

Trump’ın bu çıkışı Cumhuriyetçiler arasında bile tepki çekmişti.

ABD Temsilciler Meclisi’nde, 17 Temmuz Çarşamba günü yapılan oylamada, Trump’ı ırkçılıkla suçlayan tasarı 187’ye karşı 240 oyla kabul edilmişti. Tasarıya oy verenler arasında birkaç Cumhuriyetçi de vardı.

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