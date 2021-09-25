Bilim ve Teknoloji

iPhone 13 satışta: Dünyanın dört bir yanında Apple tutkunları yeni iPhone için kuyruğa girdi

25 Eylül 2021
ıphone 13





Uzun süren bekleyişin ardından yeni iPhone 13 dün satışa sunuldu. Dünyanın her yerinde Apple tutkunları mağazaların önünde günün erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.





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25 Eylül 2021


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