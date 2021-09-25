71 yaşındaki kadın direksiyon hakimiyetini kaybedince ağaca çarptı

Güney Kıbrıs’ta yaşayan 71 yaşındaki kadın direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve beraberindeki 2 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 25.09.2021 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa’da Dr. Naim Adiloğlu Caddesi boyunca KBZ 074 plakalı salon aracı kuzey istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Güney Kıbrıs’ta sakin Stoyanka GEORGIEVA (K-71 emekli) yol üzerinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan çam ağacına aracının ön sol kısmı ile çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Güney Kıbrıs’ta sakin Margarita YANKO (K-51) ve Eabbatianh AKPITAOY (K-67) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil serviste yapılan ilkyardım tedavilerinden sonra araç sürücüsü ile Margarita YANKOVA ayni gün taburcu olurken Eabbatianh AKPITAOY ayni serviste müşahade altında alınmıştır kazanın hemen ardından trafik şube amiri Mehmet Özatılgan olay yerine giderek incelemelerde bulundu soruşturma devam etmekte