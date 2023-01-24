iOS 16.3 yayınlandı! İşte iPhone’ların yeni özellikleri - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Salı, Ocak 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kuzey Kıbrıs'ın günlük ve yerel internet haberleri gazetesi.
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Manşet
3 metre yükseklikten düşüp yaralandı
23 Ocak 2023
Kıbrıs
Manşet
Sağlık Bakanlığı: Üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlemlendi
23 Ocak 2023
Kıbrıs
Manşet
Yusuf Avcıoğlu: Pazartesi geleceği söylenen yakıt gemisi gelmedi
23 Ocak 2023
Kıbrıs
Sürmanşet
Evkaf, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na yeni sınıf kazandırdı
23 Ocak 2023
Kıbrıs
Manşet
Meclis’te pankartlı protesto: Ahmet Ünsal görevden alınsın
23 Ocak 2023
Türkiye
Manşet
Türkiye
Uğur Mumcu suikastının üzerinden 30 yıl geçti
24 Ocak 2023
Türkiye
Erdoğan: 14 Mayıs, her bakımdan seçim için en uygun tarih
23 Ocak 2023
Manşet
Türkiye
Yıldırım: KKTC’ye uygulanan ambargoya Türk dünyası rıza göstermeyecektir
23 Ocak 2023
Dünya
Türkiye
Ukraynalı Bakan Solskyi : Türkiye ile tarımda iş birliği içinde olmayı bekliyoruz
21 Ocak 2023
Ekonomi
Türkiye
TC Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
19 Ocak 2023
Dünya
Dünya
Sürmanşet
California’da silahlı saldırılar: 7 ölü, 5 yararlı, 1 tutuklu
24 Ocak 2023
Dünya
Sürmanşet
Porto Riko’da bir teknede 1 tondan fazla kokain bulundu
24 Ocak 2023
Dünya
Sürmanşet
Mohe’de son 54 yılın en soğuk günü yaşandı
24 Ocak 2023
Dünya
Sürmanşet
Zelenskiy: Tüm güçlerimizi zafer uğruna birleştireceğiz
24 Ocak 2023
Dünya
Çim biçerken bulduğu bomba başına iş açtı: 4 parmağını kaybetti
23 Ocak 2023
Magazin
Magazin
Müzik
Sürmanşet
Grammy adayları belli oldu: Beyonce rekor kırdı
16 Kasım 2022
Magazin
Multikulti Parti’ler yeniden başlıyor
16 Eylül 2022
Kıbrıs
Magazin
Fazıl Say, Salamis’te müzikseverlerle buluştu
14 Eylül 2022
Magazin
Sürmanşet
2022 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
13 Eylül 2022
Kıbrıs
Magazin
Sürmanşet
Yılın en büyük elektronik müzik festivali bu hafta sonu başlıyor
31 Ağustos 2022
Spor
Spor
Atletlerimiz Bursa’da derece arayacak
23 Ocak 2023
Spor
Okullar arası Kickboks Turnuvası’nda şampiyonlar belirlendi
23 Ocak 2023
Spor
Taygun, Türkiye şampiyonluğuna koştu
22 Ocak 2023
Spor
Alsancak Yeşilova’da Redif Nurel yeniden başkan
22 Ocak 2023
Spor
Cimnastikte 2023 yılı faaliyetleri, vize semineriyle başladı
22 Ocak 2023
Yaşam
Sürmanşet
Yaşam
DSÖ’nün “trans yağ” raporu: 5 milyar kişi risk altında
24 Ocak 2023
Sağlık
Antidepresanlar, olumlu durumlara karşı daha “duyarsız” hale getirebilir
23 Ocak 2023
Yaşam
“Kıbrıs Mutfak Paylaşımları” belgeselinin ilk gösterimi yarın Dayanışma Evi’nde yapılıyor
23 Ocak 2023
Eğitim
Köşe Yazarları
Milli Mücadele Tarihi kitabı
23 Ocak 2023
Dünya
Yaşam
Güney Afrika bölgesinde artan fil nüfusu, yerel ekosistemi tehdit ediyor
22 Ocak 2023
Ekonomi
Ekonomi
Gram altın güne rekorla başladı
24 Ocak 2023
Döviz
Ekonomi
Manşet
Euro güne yükselişle başladı
24 Ocak 2023
Ekonomi
Sürmanşet
Brent petrolün varil fiyatı 87,97 dolar
24 Ocak 2023
Ekonomi
Köşe Yazarları
KKTC’DE GIDA ENFLASYONU REKORU
24 Ocak 2023
Ekonomi
Sürmanşet
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
24 Ocak 2023
Bilim ve Teknoloji
Akıllı Cihazlar
Sürmanşet
iOS 16.3 yayınlandı! İşte iPhone’ların yeni özellikleri
24 Ocak 2023
Sürmanşet
Uzay
Şimdiye dek görülen en yakın ikili yıldız keşfedildi
23 Ocak 2023
Dünya
Uzay
Buzul çağından beri ilk kez görünecek yeşil kuyrukluyıldızdan sıra dışı değişim
21 Ocak 2023
Dünya
Sosyal Medya
Balıklar sahiplerinin kredi kartıyla alışveriş yaptı
21 Ocak 2023
Dünya
Uzay
Çin, 2023’te uzaya 60’tan fazla fırlatış planlıyor
21 Ocak 2023
Yazarlar
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Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Bilim ve Teknoloji
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Akıllı Cihazlar
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iOS 16.3 yayınlandı! İşte iPhone’ların yeni özellikleri
Akıllı Cihazlar
Sürmanşet
iOS 16.3 yayınlandı! İşte iPhone’ların yeni özellikleri
Havadis Gazetesi
posted on
Oca. 24, 2023 at 9:34 am
Apple, merakla beklenen iOS 16.3 güncellemesini yayınladı. Bununla beraber iPhone’lar, birçok yeni özelliğe kavuştu.
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