iOS 16.3 yayınlandı! İşte iPhone’ların yeni özellikleri - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Akıllı CihazlarSürmanşet

iOS 16.3 yayınlandı! İşte iPhone’ların yeni özellikleri

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Apple, merakla beklenen iOS 16.3 güncellemesini yayınladı. Bununla beraber iPhone'lar, birçok yeni özelliğe kavuştu.

Apple, merakla beklenen iOS 16.3 güncellemesini yayınladı. Bununla beraber iPhone’lar, birçok yeni özelliğe kavuştu.

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Tags:16iosiOS 16.3İphone
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