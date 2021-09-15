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iOS 15 Release Candidate yayınlandı!

15 Eylül 2021
İşte karşınızda iOS 15 Release Candidate





iPhone 13 serisinin lansmanını tamamlayan Apple, yazılım tarafına göz dikti. iOS 15 Release Candidate nihayet kullanıcılarla buluştu!





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15 Eylül 2021


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