iOS 15 Release Candidate yayınlandı!

\r\n\r\n\r\niPhone 13 serisinin lansman\u0131n\u0131 tamamlayan Apple, yaz\u0131l\u0131m taraf\u0131na g\u00f6z dikti. iOS 15 Release Candidate nihayet kullan\u0131c\u0131larla bulu\u015ftu!\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nShift delete'in haberine g\u00f6re iOS 15\u2018in\u00a0RC\u00a0s\u00fcr\u00fcm\u00fc yay\u0131nland\u0131. Beta program\u0131na kay\u0131tl\u0131 olan ve telefonu iOS 15\u2019i destekleyen kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan indirilebilen\u00a0iOS 15 RC, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapacak s\u00fcr\u00fcm\u00fcn son hali denilebilir.\r\n\r\niOS ve iPadOS\u2019un 15. s\u00fcr\u00fcm\u00fcn\u00fcn\u00a0resmi olarak \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapaca\u011f\u0131 tarih, saatler \u00f6nce belli olmu\u015ftu. \u015eirket taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanan tarih bir\u00e7ok kullan\u0131c\u0131y\u0131 heyecanland\u0131r\u0131rken, gelecek yenilikler ve destek verilen cihazlar \u00e7ok \u00f6ncesinden netle\u015fmi\u015fti. \u0130\u015fte kar\u015f\u0131n\u0131zda\u00a0iOS 15 Release Candidate\u2026\r\n\r\n20 Eyl\u00fcl tarihinde resmi olarak \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapacak olan iOS 15, yay\u0131nlanan son beta g\u00fcncellemesi ile tabiri caizse netle\u015fti. FaceTime, bildirimler, gizlilik, haritalar, hava durumu ve notlar da dahil olmak \u00fczere bir\u00e7ok alanda yenilik getiren iOS 15 Golden Master, toplam 19 modele destek veriyor.\r\n\r\niOS 15 g\u00fcncellemesini destekleyen iPhone modelleri ise \u015fu \u015fekilde s\u0131ralan\u0131yor:\r\n\r\n \tiPhone 12 Pro Max\r\n \tiPhone 12 Pro\r\n \tiPhone 12\r\n \tiPhone 12 mini\r\n \tiPhone 11 Pro Max\r\n \tiPhone 11 Pro\r\n \tiPhone 11\r\n \tiPhone XS Max\r\n \tiPhone XS\r\n \tiPhone XR\r\n \tiPhone X\r\n \tiPhone 8\u00a0Plus\r\n \tiPhone 8\r\n \tiPhone 7 Plus\r\n \tiPhone 7\r\n \tiPhone 6s Plus\r\n \tiPhone 6s\r\n \tiPhone SE 2\r\n \tiPhone SE\r\n\r\niOS 15 RC nas\u0131l indirilir?\r\nFinal s\u00fcr\u00fcme en yak\u0131n i\u015fletim sistemi olan RC s\u00fcr\u00fcm\u00fc, cihaz\u0131n\u0131zda hali haz\u0131rda beta profili var ise g\u00fcncelleme yoluyla size gelecektir.\r\n\r\nE\u011fer hi\u00e7 beta kullanmad\u0131ysan\u0131z ve iOS 15\u2019i birka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nceden deneyimlemek istiyorsan\u0131z\u00a0buradan\u00a0cihaz\u0131n\u0131za uygun iOS 15 IPSW dosyas\u0131n\u0131 indirip iTunes ile iPhone\u2019unuza kurabilirsiniz.\r\niOS 15 Release Candidate s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde k\u0131saca neler var?\r\nYeni iOS 15 RC\u2019de yer alan bir di\u011fer ho\u015f \u00f6zellik bildirim taraf\u0131nda. Bildirimler sekmesinde daha b\u00fcy\u00fck ikonlar iPhone kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 selamlarken,\u00a0Bildirim \u00d6zeti\u00a0de iOS 15\u2019de yer al\u0131yor. Sistem sizin kullan\u0131m yo\u011funlu\u011funuz ve ilgilendi\u011finiz bildirimler ekranda yer alacak. Ayr\u0131ca ki\u015filerden gelen bildirimler, d\u00fc\u015f\u00fck \u00f6ncelikli bildirimler stat\u00fcs\u00fcne girmeyecek.\r\nTarama\r\nYeni iOS s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde bir\u00e7ok insan\u0131n i\u015fine yarayacak bir \u00f6zellik mevcut; Live Text. Bu \u00f6zellik sayesinde tabeladaki bir yaz\u0131y\u0131 ve ka\u011f\u0131ttaki bir paragraf\u0131 telefona aktar\u0131labilecek, kolayca farkl\u0131 dillere \u00e7evrilebilecek. Bu da 3. parti uygulamalara olan ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 azaltacak.\r\nFoto\u011fraflar\r\niOS 15 RC\u2019de ve iOS 15\u2019in stabil versiyonunda yer alan heyecan verici \u00f6zelliklerden birisi en \u00f6nem verdi\u011fimiz alana hitap ediyor. Yeni s\u00fcr\u00fcm ile birlikte \u00e7ekti\u011finiz foto\u011fraflar Memory Mixes ad\u0131 verilen bir \u00f6zellik ile video haline gelebilecek. Ayr\u0131ca olu\u015fturulan videoya Apple Music\u2019te yer alan \u015fark\u0131lar da eklenebilecek.\r\nGizlilik\r\nGizlilik taraf\u0131n\u0131 da es ge\u00e7meyen Apple, g\u00fcncellemeye Mail Privacy Protection isimli bir \u00f6zelli\u011fi dahil edecek. Bu sayede maille\u015fmek daha g\u00fcvenli hale gelecek.\r\n\r\nElbette yeni iOS 15\u2019deki yenilikler bunlarla s\u0131n\u0131rl\u0131 de\u011fil. Daha bir\u00e7ok yeni \u00f6zellik bug\u00fcn Golden Master versiyonu yay\u0131nlanan s\u00fcr\u00fcm\u00fcn i\u00e7erisinde. E\u011fer siz de yukar\u0131daki cihazlardan birini kullan\u0131yorsan\u0131z ve beta s\u00fcrecine dahilseniz\u00a0Ayarlar > Genel > Yaz\u0131l\u0131m G\u00fcncelleme\u00a0b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden\u00a0iOS 15 Release Candidate\u00a0s\u00fcr\u00fcm\u00fcn\u00fc indirebilirsiniz. Ancak beta s\u00fcrecine dahil de\u011filseniz, 20 Eyl\u00fcl\u2019\u00fc beklemek mecburiyetindesiniz.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n