Elmalı: Öğretmen istihdamı şart ancak devletin 12 milyon TL’si yok

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, SES KIBRIS webtv’de katıldığı Kıbrıs’ın Nabzı programında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı.

Orta eğitimde sağlık koşullarını zorlayan şartlar eğitim başladı.. Hem öğretmenler hem aileler tedirgin… 45 öğrenciye kadar sınıfların var olduğu bazı okullarda kayıtlar hala devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu en fazla bir sınıfta 25 öğrenci olması gerektiğini ortaya koyuyor.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, SES KIBRIS webtv’de katıldığı Kıbrıs’ın Nabzı programında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı.

Başkan Elmalı, orta eğitimde toplam 46 okulun olduğunu bunların 24’ünün sorunlu açıldığını kaydetti. 24 okuldaki sınıflarda 30 ve üzerinde öğrencilerin olduğunu anlatan Elmalı, bu konunun çözülebilmesi için sendika olarak süreç içerisinde öneriler sunduklarını ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu önerileri görmezden geldiğini savundu.