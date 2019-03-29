İnstagram’ın adı İnstagram from Facebook olarak değişiyor

Son yılların en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram, ismini bağlı olduğu Facebook’un da ismini içerecek şekilde değiştiriyor. Uygulamanın yeni marka ismi Instagram From Facebook olacak.

Fotoğraf mikroblogu ve mesajlaşma uygulaması Instagram, son yıllarda insanların gözdesi haline geldi. Özellikle Facebook’u terk eden gençlerin yöneldiği bu uygulamanın ismi yakın zamanda değişecek gibi görünüyor. Tersine mühendislik yapan Jane Manchun Wong, “Instagram, Instagram From Facebook denen yeni bir marka ismine sahip olacak.” derken bir de yenilenmiş markaya dair ekran resmi paylaştı.