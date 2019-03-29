Dünya

Astronotlar Uzay yürüyüşüne çıktı

29 Mart 2019

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görevli astronotlar, istasyona lityum-iyon bataryaları yerleştirmek için uzay yürüyüşüne çıktı. 

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Nick Hague ve Christina Koch, yürüyüş sırasında eskiyen nikel-hidrojenlerin yerine lityum-iyon batarya değişimi için çalışmalarını sürdürecek.

Batarya değişimi için üçüncü yürüyüş 8 Nisan’da yapılacak. Astronotlar geçen hafta da yine batarya değişimi için uzay yürüyüşü yapmıştı.

Bugünkü yürüyüşü kadın astronotlar Anne McClain ve Christina Koch’un yapması planlanıyordu.

İlk kez iki kadın astronotun yapacağı uzay yürüyüşü, her iki kadının da bedeni olan, gövde kısmı orta boy astronot kıyafetinden hazırda sadece bir tane bulunması nedeniyle iptal edilmişti.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Mısır çöllerindeki 40 milyon yıllık Balina fosilleri

29 Mart 2019

Vatikan’dan çocuk istismarına karşı yeni yasa: Zaman aşımı 20 yıla çıkarıldı

29 Mart 2019

Taşıyıcı anneanne: 55 yaşındaki kadın, kendi torununu doğurdu

29 Mart 2019

Çin’de Pangolin kaçakçılığı operasyonu.. 103’ü canlı 155 pangolin ele geçirildi

29 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı