Instagram profilinizi yabancılara karşı korumalı hale getirecek 4 gizlilik ayarı

Instagram hesabınızı korumaya almadan da gizliliğinizi koruyabilirsiniz. Hikaye paylaşımı, paylaşımlarınızın yoruma açık olup olmaması ve aktiflik durumunuzu kontrol etmek sizin elinizde. Gelin bu konuda size yardımcı olabilecek 4 gizlilik ayarına yakından bakalım.

Son 10 yılın en popüler sosyal medya platformlarından biri hâline gelen Instagram, büyümeye ve gelişmeye devam ederken kullanıcıların gizlilik ve güvenlik kaygılarını da gidermenin yollarını arıyor.

Profesyonel yaşamı, özel hayatı, evcil hayvanı ya da çocukları için Instagram hesabı açan kullanıcılar; aynı zamanda hikaye, yorum, aktiflik durumları için de önlemler alıyorlar. Aşağıdaki 4 tavsiye, Instagram kullanıcılarının hesaplarını koruma altına almadan da gizliliklerini koruyabileceklerini gösteriyor.

1. Instagram hikayelerinizin otomatik olarak arşivlenmesini durdurun:

Instagram hikayelerinizde paylaştığınız her şey, otomatik olarak arşivleniyor ve Instagram sunucularında tutuluyor. Hikayelerinizin arşivlenmesini istemiyorsanız aşağıdaki adımları takip ederek bu özelliği kapatabilirsiniz.

Instagram ana sayfasından sağ alttaki Profil simgesine tıklayın.

simgesine tıklayın. Sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayın.

tıklayın. Ayarlar’ı seçin.

seçin. Gizlilik ‘e tıklayın.

‘e tıklayın. Hikaye ‘ye tıklayın.

‘ye tıklayın. Arşive Kaydet sekmesini sola kaydırın.

Burada, aynı zamanda Galeriye Kaydet seçeneği ile hikayelerinizi taslak olarak kaydedebilir ve Instagram gönderileriniz için daha sonrasında kullanabilirsiniz.

2. Gönderilerinize kimlerin yorum yapabileceğinin kontrolünü elinize alın:

Herkes Instagram’da yorum alır ancak bazı yorumları almak istemeyebilirsiniz. Rahatsız edici yorumlar, özellikle herkese açık bir hesaba sahipseniz ya da gönderilerinizde hashtag kullanıyorsanız sizi mutsuz edebilir. Bundan kaçınmak için hesabınızı korumaya almanıza gerek yok. Instagram size istemediğiniz yorumlardan kurtulma seçeneği sunuyor. Aşağıdaki adımları takip ederek bu yorumlardan kurtulabilirsiniz.

Instagram ana sayfasından sağ alttaki Profil simgesine tıklayın.

simgesine tıklayın. Sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayın.

tıklayın. Ayarlar’ı seçin.

seçin. Gizlilik ‘e tıklayın.

‘e tıklayın. Yorumlar ‘a tıklayın.

‘a tıklayın. Yorumlarınızı yalnızca sizin takip ettiğiniz ve sizi takip eden hesaplarla filtrelemek için Şu Kişiden Yorumlara İzin Ver sekmesindeki oka tıklayın.

Aynı zamanda, sizi sosyal medyada rahatsız eden bir kullanıcıyı, onu engellemeden yalnızca yorum yapmaktan men edebilirsiniz. Bu kişi, kendi yaptığı yorumu görebilecek ancak sizin görmeniz engellenecek.

3. Hareket durumunuzu göstermeyin:

Hareket Durumunu Göster seçeneği, Instagram’ı yükleyince otomatik olarak açık gelen bir başka özellik. Bu özellik, Instagram’da çevrimiçi olduğunuzu ya da en son ne zaman giriş yaptığınızı takipçilerinize gösteriyor. Kullanıcıların hareket durumunu Instagram hikayelerinde iletişime geçtiğinizde ya da mesaj ekranında görebilirsiniz ancak bazı kullanıcılar, kendi hareket durumlarını takipçilerine göstermek istemeyebilir. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Instagram ana sayfasından sağ alttaki Profil simgesine tıklayın.

simgesine tıklayın. Sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayın.

tıklayın. Ayarlar’ı seçin.

seçin. Gizlilik ‘e tıklayın.

‘e tıklayın. Hareket Durumu ‘na tıklayın.

‘na tıklayın. Hareket Durumu sekmesini sola kaydırın.

4. Yakın Arkadaşlar filtresini kullanarak kişisel içeriklerinizi yalnızca yakın arkadaşlarınızla paylaşın:

Instagram, Yakın Arkadaşlar filtresini 2018 yılının sonuna doğru Hikayeler’e ekledi. Bu filtre, en kişisel anlarınızı yalnızca yakın arkadaşlarınızla ya da ailenizle paylaşmanızın en mükemmel yollarından biri. Instagram’ın bu özelliğini kullanmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli.

Instagram ana sayfasından sağ alttaki Profil simgesine tıklayın.

simgesine tıklayın. Sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayın.

tıklayın. Yakın Arkadaşlar ‘a tıklayın.

‘a tıklayın. Yakın arkadaşlarınızı Instagram’ın önerilerini ya da arama çubuğunu kullanarak ekleyebilirsiniz.

Yakın Arkadaşlar listenize ekleme yaptığınız zaman, Hikaye ekleyeceğiniz sırada ekranın yanında Yakın Arkadaşlar seçeneğini göreceksiniz.