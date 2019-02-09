İnsan hayatının değeri yok!

Yağışlı hava, yetersiz altyapı nedeniyle trafik güvenliğini tehdit ediyor. Avtepe ile Kuruova arasındaki keskin virajlı yolda, asfaltta oluşan derin çatlaklar ve tepeden yola akan çamur, yolu kullananların hayatını tehdit eder noktada

Kıbrıs uzun yılların ardından bol yağışlı bir kış sezonu geçiriyor. Çiftçilerin yüzünü güldüren yağışlar, yollardaki yetersiz altyapı nedeniyle ulaşımı çileye dönüştürüyor. Ziyamet ile Kaleburnu arasındaki yol, su boru hattı için kazıldıktan sonra düzgün bir şekilde tamir edilmedi. Bol yağışlı kış sezonunda yolun birçok noktası sular altında kalıyor. Yolun özellikle Avtepe virajı olarak bilinen bölümü adeta insan yaşamını tehdit eder noktada. Bir yandan derin çatlaklar oluşan asfalt, sürüş emniyetini tehdit ederken, diğer yandan tepeden yola dökülen çamurlar, araçların viraj üzerindeki kayma riskini arttırıyor. Duruma tepki gösteren bölge halkı, yolun durumunu fotoğraflayarak gazeteniz Havadis’e ulaştırdı. Bölge halkının yöneticilere bir de sorusu var, “Bu ülkede insan hayatının hiç mi değeri yok? Yoksa bu ilgisizlik bizim bölgeye mi mahsus?”

Dipkarpaz’a 69 kg yağmur düştü

Bu arada Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre Perşembe sabah 08.00’den dün sabah 08.00’e kadar geçen sürede en fazla yağış metrekareye 69 kg ile Dipkarpaz bölgesine düştü.

24 saatlik sürede Dipkarpaz’a metrekare başına 69 kilogram, Karaoğlanoğlu’na 29 kilogram, Beylerbeyi ve Girne’ye 27 kilogram, Zafer Burnu’na 20 kilogram, Selvilitepe’ye 17 kilogram, Boğaz’a 15 kilogram, Sipahi’ye 14 kilogram, Esentepe ve Tatlısu’ya 11 kilogram, Taşkent ve Değirmenlik’e 8 kilogram yağış kaydedildi.