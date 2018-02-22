İnsan hayatını hiçe saydılar

Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırıya 2 ile altı ay arasında hapis cezası verildi. Altı sanık da hapis yatacak. Tutukluluk süreleri cezadan sayılacak. Tacan Reynar, ülkede yaşayan herkesin ülkenin yasalarına uyması gerektiğini söyledi, cezaların esas nedenine vurgu yaptı:

Devrim DEMİR

KKTC’de geniş yankı uyandıran 22 Ocak Afrika Gazetesi önünde yaşanan olaylarla ilgili 30 Ocak tarihinden bu yana hükümsüz tutuklu olarak yargılanan Abdulhadi Doğan, Oktay Güney, Mehmet İpek, Bayram Ak, Ahmet Türkmen ve Ümit Taş aleyhindeki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Ceza Davaları Yargıcı Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda görüşülen davanın kararı dün açıklandı.

Mahkeme salonu tıka basa dolarken, polis mahkeme avlusunda ve salonda geniş güvenlik önlemi aldı.

Davanın kararında Başsavcılık adına Savcı Ayşe Kaymak Şadi ve sanıkların avukatı Enver Öztürk hazır bulundu.

“Kanunsuz topluluk oluşturma”, “Ayaklanma”, “Bildirim yapılması halinde dağılmadan yeniden ayaklanma”, “Kasti hasar”, “Mülke tecavüz” , “Tecavüzkâr alet taşıma” ve “Mala zarar verme” olmak üzere toplam 7 davadan yargılanan sanıklar ayrı ayrı hapse mahkûm oldular.

Reynar: Mahkemeler bağımsız ve özgür kararlar verir

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, kararında olayın olgularına değinirken, Başsavcılığın ağır cezada görüşülmesi gereken davayı tek yargıçlı görüşülmek üzere davayı alt mahkemeye çektiğine vurgu yaparak, mahkemelerin bağımsız ve özgür kararlar verdiğinin altını çizdi.

Reynar, sanıkların 7 Şubat tarihinde aleyhlerine getirilen tüm davaları kabul ettiklerini ve yargılanma sürecinin başladığını belirtti.

Savunma avukatının ‘Tahrik’ iddiası üzerine duruşma yapıldığını ve savunma avukatının iddiasına yönelik tanık dinlettiğini anımsattı.

Mahkeme savunmanın tanıklarını güvenilir bulmadı

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, kararında savunma avukatının tanıklarının verdikleri şahadetleri ayrı ayrı değerlendirdiğini söyledi.

Reynar, sanıkların tutuklandıkları gün polise verdikleri ifadede ‘Orta Parmak’ iddiasında bulunmadıklarını belirterek, sanık Ahmet Türkmen’in ‘Tahrik’ iddiasına yönelik şahadetinde çelişkiler olduğuna değinerek tanıklığına itibar edilmediğini belirtti.

“Eğmez güvenilir tanık değildir”

Reynar, kararının devamında savunma avukatının bir diğer tanığı olan Erkan Eğmez’in şahadetini anımsattı. Eğmez’in bir televizyon kanalında olayların yaşandığı 22 Ocak tarihinde program sunduğunu bunun mahkemeye sunulan emare cd de izlendiğini ve konu programda iddia edilen ‘Tahrik’ veya ‘Orta parmak’ iddiasının bahsedilmediğine vurgu yapan Reynar, “Tanık Erkan Eğmez Afrika Gazetesi ile bazı haberlerden dolayı” sorunları olduğunu ifade etti. Eğmez’in verdiği şahadetin güvenilir şahadet olduğunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Sevinç gösterisi vardı

‘Tahrik’ iddiasını kararında oldukça geniş ve açıklamalı anlatan Reynar, emare olarak alınan cd görüntülerinde Afrika Gazetesi’ne yönelik atılan sert cisimler veya taşlar savurmaya başlayan kalabalığın taşların veya sert cisimlerin camlara isabet etmesi ardından, sevinç gösterisi yaptığı, göstericilerin tahrik olduğu ile ilgili bir belirti bulunmadığını söyledi.

Kararda Demokrasi vurgusu

Afrika saldırısını değerlendiren Yargıç Tacan Reynar, “Vatandaşlar eylem ve gösteri yapabilir. Ama silahlı ya da şiddet içeren eyleme dönmemeli. Sanıklar Demokrasinin gücünü ihlal etti, ayaklandı, mülke tecavüz etti. Demokratik bir ülkede cezayı mahkeme verir. Şiddet hak ile aranmaz. KKTC’de yaşayan herkes, bu ülkenin yasalarına saygı duymalı. Bu ülkede kimse medyada yazılanlara katılmak zorunda değildir, yazılanlardan rahatsızlık duyan varsa hukuk yoluna başvurabilir. Dehşet saçarak gazete tabelaları sökülerek hak aranmaz” dedi.

“Olay KKTC’de derin yaralar açtı”

Olayın vahametine dikkati çeken Reynar, özgür topraklar üzerinde hukuk devletinde yaşayan herkesin herkese saygı duymak zorundadır dedi. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, işlenen suçların kamu düzenine karşı işlenen suçlar olduğuna vurgu yaparak, olayların KKTC’de derin yaralar açtığına değindi.

‘Mülke tecavüz’ dışında 6 sanık bütün suçları işledi

Afrika Gazetesi önünde yaşanan olayları anımsatan Reynar, ‘Mülke tecavüz” suçu dışında 6 sanığın da bütün suçları birlikte işlediklerine vurgu yaptı. Verilecek olan cezaların benzer suçları işleyeceklere caydırıcı olması gerektiğini ifade eden Reynar, cezaları ayrı ayrı değerlendirdiklerini kaydetti.

Türkmen’in olaylara katkısı çok büyük

Kararda suçların ayrı ayrı değerlendirildiğine değinen Reynar, Abdülhadi Doğan’ın Afrika Gazetesi önünde bayrak direğine tırmanarak gazetenin balkonundan içeri girip camları kırdığını ve ‘Mülke tecavüz” ile “’kasti hasar’ suçu işlediğini kaydetti.

Reynar, sanık Oktay Güney’in ise, izlenen görüntülerde sadece gazete önünde oluşan toplulukta yer aldığını ve polise itiraz ederek içeri girmeye çalıştığını, Mehmet İpek ve Ümit Taş’ın ise sert cisimler atarak gazetenin camlarını kırdığını söyledi.

Sanık Bayram Ak’ın ise bayrak direğine tırmanarak gazetenin camlarını kırdığını söyleyen Reynar, sanık Ahmet Türkmen’in ilk gösterici olduğunu ve gazetenin camlarını kırarak, gazetenin tabelasını söktüğüne dikkati çekti.

İzlenen görüntülerde, Türkmen’in olaylara katkısının çok büyük olduğunun altını çizen Reynar, gazetenin direğine çıkmak için Türkmen’in büyük çaba sarf ettiğini belirtti.

İpek’in sabıkası kararda etkili oldu

Mehmet İpek’in benzer sabıkası olduğuna vurgu yapan Reynar, sanığın eski ve benzer sabıkasının yine aynı suçu işlemesinin kararda ağırlaştırıcı olduğuna atılan sert cisimlerin gazete içinde bulunanların hayatını düşünmediklerini belirtti.

Reynar ayrıca kararın sonunda davada bahsedilen 9 kişi ile ilgili bilgi aktarılmadığına değinerek, bu kararın sadece Afrika Gazetesi önünde yaşananlarla ilgili verildiğini söyledi.