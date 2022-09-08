“İnsan Denen Şey” Soli Antik Tiyatro’da sahnelendi

Sokak Tiyatrosu ekibinin tek perdelik yeni oyunu “İnsan Denen Şey” geçtiğimiz akşam Soli Antik Tiyatroda sahnelendi.

Sokak Tiyatrosu ekibinin tek perdelik yeni oyunu “İnsan Denen Şey”, Lefkoşa, Mağusa, ve Güzelyurt’tan sonra geçtiğimiz akşam Soli Antik Tiyatroda sahnelendi.

Sanatseverlerin yoğun katılımının olduğu tiyatro gecesini Lefke Belediyesi organize etti. Organizasyona Lefke Belediyesi başkanı Aziz Kaya ve Belediye emekçileri büyük katkı koydular.

Yaşar Ersoy’un tasarladığı, kurguladığı ve yönettiği, “İnsan Denen Şey” oyununun müziklerini Hüseyin Kırmızı yaptı ve uyarladı. Oyunda, Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Özgür Oktay, Döndü Özata, Umut Ersoy rol alırken, oyunun afiş tasarımını Umut Ersoy yaptı. “İnsan Denen Şey” oyunu, dramatik yapısı içinde, William Shakespeare’in, Bertolt Brecht’in, Nazım Hikmet’in, Charles Bukowski’nin, Can Yücel’in ve Edmond Rostand’ın şiirlerinden ve tiratlarından bölümler yer aldı.

Restore edilen Soli Antik Tiyatrosunu dolduran izleyiciler oynanan “İnsan Denen Şey” oyununu büyük bir dikkatle izlediler. Oyunun sona erdiği anda tüm sanatseverler oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladılar.

Oyun bitiminde sahneye gelen Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yaptığı konuşmada sokak tiyatrosunun Lefke İlçesinde bulunan Soli Antik Tiyatroda “İnsan Denen Şey” oyununun izleyenleri yaşanan zor ve umutsuz günlerde düşünceye sevk ettiklerini ve çok önemli mesajlar verdiklerini söyleyerek, Yaşar Ersoy ve sokak tiyatro oyuncularını tek tek kutladığını söyledi. Başkan Aziz Kaya, konuşmasından sonra tüm sanatçılara birer buket çiçek takdim etti.

Gürsel KARAGÖZLÜ