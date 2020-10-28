“İNLEYEN NAĞMELER”

Ne güzel aklınıza geldi Maraş’ta piknik yapmak.

Çarşafları serin o güzelim kumsala, verin sırtınızı o viran apartmanlara.

Çocuklar gibi şen olun, koşun oynayın, kumdan kaleler yapın.

Sandviçler bolibifli ve hellimli olsun, yanında naneli ayran.

Karşı kıyıda Lübnan.

Ne güzel aklınıza geldi Maraş’ta piknik yapmak…

…

Denizden sonbahar rüzgarları essin.

Başınızda ay-yıldızlı bir şemsiye.

Uyarsa mangallar yansın, dumanı tekmil Maraş’a dağılsın.

El radyosunda nihavent şarkılar çalsın telvesi bol kahveleri yudumlarken.

Ne güzel aklınıza geldi Maraş’ta piknik yapmak…

…

Piknik akşama sarkar mı bilemem.

Sarkarsa iyi olur doğrusu.

Hani ilk alaca karanlığında vaktin, yakamozlar raks etsin Akdeniz sularında.

Milliyeti belli olmayan bir balıkçı teknesi el sallasın uzaktan.

Ne güzel aklınıza geldi…

…

Zamanın durduğu yerde olacaksınız memleketin.

Yaseminler çoktan açmaz olmuştur fakat alev ağaçları hậlậ açmakta.

Belki tek tük yel değirmenleri de durmaktadır yorgun ve yapayalnız.

Piknik başlamadan bir volta vurun sokaklarında hayalet kentin; her evinde ve bahçesinde “inleyen nağmeler” çalarken, 2020 tarihinde bir kasım sonbaharında…