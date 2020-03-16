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İngiltere’nin corona virüs raporu sızdı

16 Mart 2020

İngiltere’nin corona virüs salgını ile ilgili hazırladığı rapor ülke basınında yer aldı. Halk Sağlığı İngiltere’nin (PHE) Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkililerine sunduğu rapora göre, salgının 2021’e kadar sürmesi ve 7.9 milyon İngilizin hastanelik olması ile sonuçlanabilir.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini geçti

Yüzden fazla ülkede görülen salgın ile ilgili pek çok ülke sıkı tedbirler almış durumda. Bu önemler kapsamında İngiltere’nin corona virüs salgını ile ilgili hazırladığı rapor ülke basınında yer aldı.

İngiliz Guardian gazetesinin ulaştığı rapor oldukça korkutucu rakamlara ev sahipliği yapıyor. Söz konusu rapor salgının biteceği tarih ile ilgili tahmini tarihe de ev sahipliği yapıyor.

Rapora göre, İngiliz yetkililer salgının etkilerinin en az 12 ay daha görüleceği görüşünde. Başka bir deyişle salgının 2021’in bahar aylarına kadar sürmesi bekleniyor.

Aynı raporda, nüfusun yüzde 80’inin bu süreçte enfekte olabileceği ve ülkede yaşayan her 100 kişiden 15’inin bu süreçte hastanede bakıma ihtiyaç duyabileceği bilgisine yer veriliyor.

Başka bir deyişle rapora göre, bu 12 aylık süreçte yaklaşık 8 milyon kişinin hastanelerde tedavi altına alınması gerekecek.

En kötü senaryon olarak adlandırılan bu durumun gerçekleşmesi durumunda ülkenin sağlık altyapısının yetersiz kalabileceği belirtiliyor.

Salgından etkilenen ülkeler sıralamasında üst sıralarda yer alan İngiltere’de COVID-19’a bağlı ölü sayısı bir günde 14 artarak 35’e ulaştı.




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