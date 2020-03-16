Corona virüste son durum

Dünyada virüs salgınında ölü ve vaka sayıları artıyor. Son verilere göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini, vaka sayısı ise 162 bini aştı. Bahreyn’de yeni tip corona virüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi. ABD’de vaka sayısı 3 bin 500’e yaklaşırken, ölü sayısı ise 65’e yükseldi. ABD’de geliştirilen corona virüs aşısının bugün ilk kez test edileceği açıklandı. Diğer taraftan İngiltere’de corona virüs görülen siyasetçi sayısı 2’ye yükseldi. İşçi Partisi Milletvekili Kate Osborn, sosyal medyadan yaptığı açıklamada virüse yakalandığını duyurdu. Vakaların gerilediği Çin’den de yeni rakamlar geldi. İşte dünyayı aran salgında son durum…

ABD’de coronavirüs kaynaklı vaka sayısının 3 bin 500’e yaklaştığı ve ölü sayısının ise 65’e yükseldiği bildirildi.

Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı güncel rakamlara göre, ABD genelindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkedeki 50 eyaletin 49’unda görüldüğü rapor edilen koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı pazar akşamı itibariyle 65’e, vaka sayısı ise 3 bin 485’e yükseldi.

Söz konusu ölümlerin 42’si, virüsün ABD’de ilk görüldüğü eyalet olan Washington’dan rapor edilirken, Kaliforniya’da 6, Florida’da 4 ve New York’ta da 3 ölüm gerçekleşti.

Öte yandan koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldığını açıklayan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, pazar akşamı Twitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin “negatif” çıktığını duyurdu.

Bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür eden Graham, Kongreye dönerek Başkan Trump ve Kongreye koronavirüsle mücadelede destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Amerikan medyası, Washington eyaletinde bugün klinik ortamda ilk aşı denemelerinin başlayacağını açıklamıştı.

Sağlıklı 45 gönüllü denek üzerinde başlayacak aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

Corona virüs (Covid-19) yayılmaya devam ederken, birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda.

Umut verici son haber ABD’den geldi. Geliştirilen bir Covid-19 aşısının, bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği açıklandı.

Amerikan AP haber ajansının ABD’li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testinin Seattle’daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi.

Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.

Yetkililer, corona virüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.

Bu arada ülkenin 50 eyaletinin 49’unda virüs bulunan hasta rapor edilirken, toplam vaka sayısı da 3 bin 485’e, ölü sayısı da 65’e yükseldi.

İNGİLTERE’DE İKİ SİYASETÇİDE CORONA VİRÜS

İngiltere’de corona virüs görülen siyasetçi sayısı 2’ye yükseldi. İşçi Partisi Milletvekili Kate Osborn, sosyal medyadan yaptığı açıklamada virüse yakalandığını bildirdi. Osborn, “Bana corona virüs teşhisi konuldu. Bu dönemde kendimi izole edip, sağlık taramalarına katılacağım” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de daha önce sağlık Bakanı Nadine Dorries corona virüse yakalandığını açıklamıştı.

Virüs kaynaklı 35 ölümün görüldüğü ülkede vaka sayısı 1391’e yükseldi.

Türkiye’de vaka sayısı 18’e yükseldi.

Ölümcül virüs Avrupa’da yayılıyor. Ölü ve vaka sayısı her geçen gün artıyor. Kıtada can kaybı 2 bini buldu, toplam vaka sayısı ise 50 bini geçti.

Avrupa’da en çok vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan İtalya’da, dün 368 kişi daha hayatını kaybetti.

İtalya’dan sonra en çok vakanın ve can kaybının görüldüğü İspanya da teyakkuza geçti. Ülkede 15 günlük OHAL ilan edildi.

Yunanistan’da dün 1 kişi daha hayatını kaybetti ve ülkedeki ölü sayısı 4’e çıktı.

İran’da son 24 saatte 113 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam ölü sayısı 724’e yükseldi.

GUATEMALA VE BAHREYN’DE İLK ÖLÜMLER

Guatemala ve Bahreyn’de ilk ölüm gerçekleşti.

Lübnan ve Peru, corona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan eden ülkeler arasına katıldı.

Çekya’da zorunlu durumlar haricinde hareket kısıtlaması getirildi.

Suudi Arabistan, sağlık ve güvenlik dışındaki tüm devlet kurumlarındaki çalışmaları 16 gün boyunca askıya aldı.

Venezuela’da başkent Caracas ve 6 eyalet karantina bölgesi ilan edildi.

Kolombiya’da başka ülke vatandaşlarının ülkeye girişi 14 Nisan’a kadar durduruldu.

ÇİN’DE SON DURUM

Çin ana karasında ölü sayısı 3 bin 213 oldu.

Covid-19 nedeniyle son 24 saatte hepsi Hubey eyaletinde olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Son bir gün içinde 16 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 80 bin 860’a yükselirken, bunlardan 9 bin 898’inin tedavi altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 67 bin 749 olarak belirtildi.

Çin ana karası dışında, yeni tip corona virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde de vaka sayısının 148’e yükseldiği ifade edildi.