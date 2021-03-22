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İngiltere’nin Bristol kentinde eylemciler karakola saldırdı

22 Mart 2021
Bristol protesto





İngiltere’nin Bristol kentindeki protestoda polis karakoluna saldıran eylemciler, iki polis minibüsünü de ateşe verdi.





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22 Mart 2021




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