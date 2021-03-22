İngiltere’nin Bristol kentinde eylemciler karakola saldırdı

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün, bir kurumunun işlerini veya ulaşımı aksatacak ya da çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

Yasaya karşı gelenlere 10 yıla kadar hapis ya da para cezası verilebilecek.