TCMB Başkanı değişikliği sonrası ilk rakamlar

TC Merkez Bankası’ndaki sürpriz başkan değişimi sonrası ilk işlem gününde, tüm gözler piyasaların vereceği tepkilere çevrilmiş durumda. Haftaya yüzde 15’i aşan yükselişlerle 8,35 liranın üzerinde başlayan dolar/TL, gece saat 01.00 sularında gün içi zirve olan 8,4786’yı gördü. Benzer hareketlerin yaşandığı euro/TL’de 10 liranın üzerine çıktı ve 10,08’ler test edildi.

Asya piyasalarındaki ilk tepkilerin ardından bu sabah saatlerinde kurlar bir miktar gevşedi. Dolar/TL, 8,05’ler düzeyinde dengelenirken euro/TL ise 9,60’ın altına geldi.

Cuma günü kur, 7,1897 ile 25 Şubat’tan beri en düşük seviyeyi görmüş, kapanışını ise 7,21 seviyelerinden gerçekleştirmişti. Euro/TL de geçen haftanın kapanışını 8,60’tan yapmıştı. Dolar/TL’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 8,5803’te bulunuyor. Euro/TL’de rekor ise 10,2027 olarak Kasım 2020’de görülmüştü.

İngiliz Sterlini, 11,7427 ile rekor kırdı

Dolar ve euro karşısında zayıflayan Türk Lirası, İngiliz Sterlin karşısında ise rekor kırdı. Geçen haftayı 10 liranın hemen üzerinde tamamlayan Sterlin/TL kuru, bu gece yaşanan sert tepkiyle birlikte 11,7427 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur bir önceki zirvesini geçen kasım ayında 11,2813’le görmüştü.

İlk toplantı bankacılarla yapıldı

TCMB’nin yeni Başkanı Kavcıoğlu ilk açıklamasında, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

TC Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki banka genel müdürleri ile toplantı yaptı. Bankacılık kaynakları, faydalı bir görüşmenin gerçekleştiğini belirterek, piyasaya müdahale edilmeyeceği ve piyasaların kendi içinde hareket edeceği izleniminin edinildiği aktardı.