İngiltere’de soğuk savaş sığınağı açık artırmayla satılacak

Satış işlemlerini yürüten Adam Cook, “Nükleer sığınak diye de bilinen yapı, Soğuk Savaş’ta gözlem noktası olarak kullanıldı ve 1961’de açılıp 1991’de hizmet dışı bırakıldı.” dedi.

Cook, sığınağın çok sayıda kişinin ilgisini çektiğini ve bazı kişilerin burayı koronavirüsten saklanmak için güvenli bir yer olarak kullanmak istediğini belirtti.

4,2 metrelik merdivenle inilen sığınağın içinde patlama yeri tespit cihazı, telefon, radyo alıcısı ve radyasyon ölçümü yapan Geiger sayacı gibi cihazlar bulunuyor.