DünyaSağlık

Almanya, aşılar gecikince antikor ilacı sipariş etti

24 Ocak 2021
almanya antikor siparişi



Almanya, koronavirüs aşılarının teslimatında gecikmeler yaşanınca 200 bin doz antikor ilacı satın aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Jens Spahn, ilaçların 400 milyon euroya satın alındığını belirtti.

Almanya, bu hamlesiyle, Avrupa Birliği’nde koronavirüse karşı antikor ilacı kullanan ilk ülke olacak.





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24 Ocak 2021


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