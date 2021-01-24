Almanya, aşılar gecikince antikor ilacı sipariş etti

Almanya, koronavir\u00fcs a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131n teslimat\u0131nda gecikmeler ya\u015fan\u0131nca 200 bin doz antikor ilac\u0131 sat\u0131n ald\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nKonuya ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapan Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Jens Spahn, ila\u00e7lar\u0131n 400 milyon euroya sat\u0131n al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nAlmanya, bu hamlesiyle, Avrupa Birli\u011fi'nde koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 antikor ilac\u0131 kullanan ilk \u00fclke olacak.\r\n\r\n\r\n