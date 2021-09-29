İngiltere’de petrol krizi devam ediyor

\u0130ngiltere\u2019de ya\u015fanan akar yak\u0131t krizi devam ediyor. Ba\u015fkent Londra\u2019da sabah saatlerinden itibaren kent genelindeki benzin istasyonlar\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda uzun kuyruklar olu\u015ftu\u011fu ve baz\u0131 b\u00f6lgelerde yak\u0131t bulunmad\u0131\u011f\u0131na dair uyar\u0131 levhalar\u0131n\u0131n bulundu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Yak\u0131t tedariki sorununun a\u015f\u0131labilmesi i\u00e7in \u0130ngiliz askerlerinin birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7erisinde s\u00fcr\u00fcc\u00fc olarak g\u00f6reve ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 duyuruldu. Bununla birlikte, akaryak\u0131t fiyatlar\u0131n\u0131n son sekiz y\u0131l\u0131n zirvesine \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00fclkede, benzin kuyruklar\u0131nda zaman zaman tansiyon y\u00fckseliyor. Bir benzin istasyonunda ya\u015fanan tart\u0131\u015fmada bir s\u00fcr\u00fcc\u00fc ba\u015fka bir \u015fof\u00f6re b\u0131\u00e7ak \u00e7ekti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere'nin Avrupa Birli\u011finden (AB) ayr\u0131lmas\u0131yla AB vatanda\u015f\u0131 TIR ve kamyon \u015f\u00f6f\u00f6r\u00fc s\u00fcr\u00fcc\u00fclerinin say\u0131s\u0131n\u0131n azalmas\u0131, \u00fclkedeki akaryak\u0131t tedarikinde\u00a0 b\u00fcy\u00fck problemlere yol a\u00e7t\u0131.\u015e\u00f6f\u00f6r eksikli\u011finin tedarik zincirini bozmas\u0131 \u0130ngiltere'de son bir haftad\u0131r uzun y\u0131llard\u0131r g\u00f6r\u00fclmemi\u015f benzin kuyruklar\u0131n\u0131n olu\u015fmas\u0131na neden oldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKUYRUKLAR BU SABAH DA DEVAM ETT\u0130\r\nH\u00fck\u00fcmetin ald\u0131\u011f\u0131 tedbirlere ra\u011fmen, \u00fclkede uzun benzin kuyruklar\u0131 bu sabah da devam etti. Yerel saatle 06:00\u2019dan itibaren ba\u015fkent Londra\u2019da genelindeki istasyonlarda s\u00fcr\u00fcc\u00fcler saatlerce kuyrukta bekledi. Baz\u0131 istasyonlarda tedarik s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 akar yak\u0131t stoklar\u0131n\u0131n t\u00fckenmesine neden oldu, yak\u0131t pompalar\u0131n\u0131n \u00fczerine "kullan\u0131m d\u0131\u015f\u0131" etiketleri yerle\u015ftirildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBununla birlikte, kuyruklarda zaman zaman tansiyon y\u00fckseliyor. Londra'da bir s\u00fcr\u00fcc\u00fc s\u0131rada \u00f6ne ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle ba\u015fka bir \u015fof\u00f6re b\u0131\u00e7ak \u00e7ekti. H\u0131z\u0131n\u0131 alamayan adam arabay\u0131 da tekmeledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nS\u00dcR\u00dcC\u00dcLER ARASINDA TANS\u0130YON Y\u00dcKSELD\u0130\r\nOlay\u0131n video g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinde ise, sa\u011f elinde bir b\u0131\u00e7ak ve di\u011ferinde plastik benzin bidonu tutan bir adam\u0131n di\u011fer araban\u0131n \u015fof\u00f6r\u00fcne ba\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 yer al\u0131yor. \u00c7at\u0131\u015fma t\u0131rman\u0131rken, b\u0131\u00e7akl\u0131 ki\u015finin \u00f6ne do\u011fru yalpalayarak araban\u0131n \u00f6n k\u0131sm\u0131na yap\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 bidonu kaportaya f\u0131rlatt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Daha sonra b\u0131\u00e7akl\u0131 ki\u015finin otomobilin kap\u0131s\u0131n\u0131 tekmeledi\u011fi ve araba geri geri gitmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken yan aynaya zarar verdi\u011fi izleniyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBI\u00c7AKLI K\u0130\u015e\u0130 KA\u00c7TI\r\nMetropolitan polisi taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Polis, Welling, Bellegrove Road'daki bir benzin garaj\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda iki s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir olay\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine saat 14.37'de \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131. Soru\u015fturma devam ediyor\u201d denildi. Polis, ayr\u0131ca olay\u0131n ard\u0131ndan b\u0131\u00e7akl\u0131 ki\u015finin ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve kimli\u011finin hen\u00fcz tespit edilemedi\u011fi bildirildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAKAR YAKIT F\u0130YATLARI SON SEK\u0130Z YILIN EN Y\u00dcKSEK SEV\u0130YES\u0130NDE\r\n\u00d6te yandan, \u0130ngiltere'deki benzin ve dizel maliyetleri, sakinlik \u00e7a\u011fr\u0131lar\u0131na ra\u011fmen panik sat\u0131n alman\u0131n devam etmesiyle sekiz y\u0131l\u0131n en y\u00fcksek seviyesine y\u00fckseldi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nUla\u015ft\u0131rma Bakan\u0131, Grant Shapps, akaryak\u0131t krizine en \u00e7ok corona vir\u00fcs nedeniyle kamyon ruhsat\u0131 incelemelerinin durdurulmas\u0131n\u0131n yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKrizin ba\u015flamas\u0131ndan bu yana ilk kez konu\u015fan Ba\u015fbakan Boris Johnson ise akaryak\u0131t istasyonlar\u0131ndaki durumun iyile\u015fti\u011fini\u00a0 ve ordunun hafta sonuna kadar yak\u0131t da\u011f\u0131t\u0131m\u0131na ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\u00dclke genelindeki yak\u0131t istasyonlar\u0131n\u0131n \u015fu anda\u00a0 y\u00fczde 16's\u0131na\u00a0 tamamen yak\u0131t sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nASKERLER B\u0130RKA\u00c7 G\u00dcN \u0130\u00c7\u0130NDE DEVREYE G\u0130RECEK\r\n\u0130ngiltere, \u0130\u015f, Enerji ve End\u00fcstriyel Strateji Bakan\u0131 Kwasi Kwarteng, \u00fclkede a\u011f\u0131r ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fclerinin say\u0131s\u0131n\u0131n yetersiz olmas\u0131 nedeniyle devam eden yak\u0131t tedariki sorununun a\u015f\u0131labilmesi i\u00e7in \u0130ngiliz askerlerinin birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7erisinde s\u00fcr\u00fcc\u00fc olarak g\u00f6reve ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n\r\nKwarteng, \u0130ngiliz resmi yay\u0131n kurumu BBC'ye yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, son g\u00fcnlerde \u00fclkenin baz\u0131 b\u00f6lgelerinde halk\u0131n benzin istasyonlar\u0131 \u00f6n\u00fcnde kuyruk olu\u015fturmas\u0131n\u0131n zor bir durum oldu\u011funu, buna ra\u011fmen \u00fclkede bir krizin bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, durumun d\u00fczelmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n\u0130ngiliz askerlerinin yak\u0131t tedariki sorununu \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in tanker s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc olarak ne zaman g\u00f6reve ba\u015flayabilece\u011fine ili\u015fkin soru \u00fczerine Kwarteng, "San\u0131r\u0131m insanlar, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde tanker filosu kullanan baz\u0131 askerleri g\u00f6recekler" dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n