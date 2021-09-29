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İngiltere’de petrol krizi devam ediyor

29 Eylül 2021
İngiltere'de petrol krizi





İngiltere’de yaşanan akar yakıt krizi devam ediyor. Başkent Londra’da sabah saatlerinden itibaren kent genelindeki benzin istasyonlarının dışında uzun kuyruklar oluştuğu ve bazı bölgelerde yakıt bulunmadığına dair uyarı levhalarının bulundu görüldü. Yakıt tedariki sorununun aşılabilmesi için İngiliz askerlerinin birkaç gün içerisinde sürücü olarak göreve başlayacağını duyuruldu. Bununla birlikte, akaryakıt fiyatlarının son sekiz yılın zirvesine çıktığı ülkede, benzin kuyruklarında zaman zaman tansiyon yükseliyor. Bir benzin istasyonunda yaşanan tartışmada bir sürücü başka bir şoföre bıçak çekti.





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29 Eylül 2021


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