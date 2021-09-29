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Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi

29 Eylül 2021
erdoğan putin görüşmesi





TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi kentindeki Devlet Başkanlığı Resmi Konutu’ndaki görüşmesi sona erdi. Görüşmede konuşan Erdoğan, “Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı” dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme sonrası Erdoğan’a ziyaret için teşekkür ederek, “Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız” diye konuştu.





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29 Eylül 2021


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