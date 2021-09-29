AB’den 48 ilkokula bilim labaratuvarı yardımı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “İlkokulların Bilim Laboratuvarlarının Modernleştirilmesi” Projesi tamamlandı

Avrupa Komisyonu, 29 Eylül 2021 günü 17:30 – 18:30 saatleri arasında Merkez Lefkoşa’da düzenlenen törenle ‘‘İlkokulların Bilim Laboratuvarlarının Modernleştirilmesi’’ projesinin tamamlandığını duyurdu. Proje, Kıbrıs Türk toplumunun eğitim ve fen alanında desteklenmesine yönelik olarak ilk ve ortaöğrenim kurumlarında laboratuvarların kurulmasını amaçlayan ve yaklaşık 5 milyon Euro değerindeki daha büyük bir program kapsamında gerçekleştirildi. Projenin ilk etabında, Kıbrıs Türk toplumundaki 48 ilkokula (mobil laboratuvarlar dahil olmak üzere) bilim laboratuvarı ekipmanları ile çeşitli malzeme ve yazılımlar tedarik edildi.

Projenin önemli bir bileşeni olan mobil bilim otobüsü tören sırasında Avrupa Komisyonu tarafından Kıbrıs Türk toplumuna resmi olarak teslim edildi. Otobüs, laboratuvarı olmayan okullardaki öğrencilere akranlarıyla aynı pratik fen becerilerini edinme imkânı tanıyacak.

Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Kaynak ve Yardım Programı Koordinasyon Direktörü Judit Rozsa etkinlikte şu şekilde konuştu: ‘‘Umarım bu otobüs ve vesile olacağı bilimsel çalışmalar, çocuklara bilim alanında ilerleyip Kıbrıs Türk toplumunu ve hatta dünyanın genelini hepimizin ihtiyaç duyduğu bilim insanları, mühendisler ve yenilikçiler ile donatma yolunda ilk kıvılcımı sağlar ve ilham kaynağı olur.’’ Rozsa sözlerine şunları da ekledi: ‘‘Bu otobüs, eğitim alanındaki projelerimizin yalnızca küçük bir kısmını temsil ediyor. Bugüne kadar 48 ilkokula fen laboratuvarı sağladık ve şu anda devam eden ihale süreçlerinin ardından 46 ortaöğrenim ve mesleki eğitim kurumuna da bilim laboratuvarları kuracağız.’’

Yeni kurulan bilim laboratuvarları, uygulamalı öğrenim imkânı sağlayarak öğrenci merkezli eğitimi destekleyecek ve öğrencilerin 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri geliştirmesine yardımcı olacak. AB standartlarına göre donatılan laboratuvarlar, yüksek kaliteli eğitim imkânı sağlayacak ve fen alanında okuryazarlığı artıracak. Bu sayede, geleceğin bilim insanları ve mühendisleri parçası oldukları toplumla iletişim kurabilecek, ada genelinde iş birliklerine imza atacak ve farklı AB fırsatlarından istifade edebilecek.

Özel ekipmanlara ek olarak, bilim laboratuvarı kullanım kılavuzları, raporlama sistemleri ve bilim laboratuvarlarının etkin kullanımı ile bakımlarına yönelik sürdürülebilirlik planları da proje kapsamında sağlanacak. Aynı zamanda, öğrenciler için olumlu çıktıların en üst seviyeye çıkarılması amacıyla öğretmenlerin yenilikçi ve etkileşimli fen eğitimi yöntemleri konusundaki kapasitelerinin artırılmasına da odaklanılacak.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı, 2008 yılından bu yana kapsayıcı ekonomik büyümeye katkıda bulunmak ve ilk ve ortaöğrenimin kalitesini artırmak için hibe programları vasıtasıyla okulları doğrudan desteklemiş, mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme programlarını finanse etmiştir. Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunda inovasyon ve yaratıcı kapasiteyi teşvik eden bir eğitimin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam etmektedir. Bu kapsamda, mesleki eğitim ve öğretim, müfredat oluşturma, sürekli mesleki eğitim ve özel ihtiyaçları olan bireylere yönelik eğitim de dahil olmak üzere birçok farklı alanda teknik yardım ve iş birliğini bünyesinde barındıran bütüncül bir yaklaşım benimsenmektedir.