İngiltere’de Kovid-19’la mücadele: Milyonlarca kişiye ücretsiz D vitamini dağıtılıyor

Kovid-19’la mücadele kapsamında, İngiltere genelinde yaklaşık üç milyon hastaya ve yaşlıya bu kış ücretsiz D vitamini verilecek.

Takviyeler, ülkedeki her bakım evine gönderilecekken klinik olarak son derece hassas listesinde olanlar da bunları evlerinde teslim alabilecek.

Bu teoriyi destekleyen kanıtlar henüz net olmamasına rağmen, bakanlar D vitamininin Kovid-19’a karşı korunma sağlayabileceğini söylüyor.

Bununla beraber vitaminler, kemik ve kas sağlığını destekleyecek. Bu, tecrit nedeniyle birçok kişinin normalden daha uzun süre kapalı alanda kaldığı bu yıl bilhassa önemli.

Teslimatlar ocakta başlayacak ve isteyenlere kış ayları boyunca yetecek 4 aylık malzeme gönderilecek.

Bakanlar, D vitamini ve Kovid-19’la mücadele arasındaki bağdan emin olmak için daha büyük deneyler gerektiğine inanıyor.

Fakat bu esnada, NICE (Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmeliği Enstitüsü) ve Public Health England’dan (İngiltere Kamu Sağlığı) gelecek ay yayımlanacak bulgularıyla beraber mevcut kanıtları yeniden gözden geçirmeleri istendi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock şunları söyledi:

Britanya halkının virüsü kontrol altına almak için yaptığı inanılmaz fedakarlıklar nedeniyle, çoğumuz bu yıl kapalı alanda daha fazla zaman geçirdik ve çoğumuzda D vitamini eksikliği olabilir. Hükümet, hassas bireylerin daha karanlık kış aylarında kendilerine yetecek ücretsiz tedariğe erişebilmelerini sağlamak için harekete geçiyor. Bu, onların genel sağlıklarını destekleyecek, kemiklerini ve kaslarını sağlıklı tutacak ve NHS’miz üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltacak.

Public Health England Baş Beslenme Uzmanı Alison Tedstone ise şu ifadeleri kullandı: