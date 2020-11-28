Avrupa’dan sonra Güney Kore’ye sıçradı: Kuş gribi nedeniyle yaklaşık 400 bin tavuk ve ördek itlaf edildi

Güney Kore’nin Kuzey Jeolla eyaletinde bulunan bir çiftlikte kuş gribi vakaları tespit edildi

Yonhap ajansının haberine göre Kuzey Jeolla eyalet hükümeti, eyalete bağlı Jeongeup kentindeki bir ördek çiftliğinde perşembe günü kuş gribi virüsü tespit edilmesinin ardından kentteki çiftliklerde bulunan 292 bin tavuk ve 100 bin ördeğin itlaf edildiğini açıkladı.

Eyalet hükümeti, vaka tespit edilen çiftlik ile çiftliğin 10 kilometre yakınında bulunan diğer kanatlı hayvan çiftliklerinin yoğun karantina bölgesi olarak tanımlandığını ve karantina ekipmanlarının dezenfeksiyon çalışmalarını güçlendirmek için bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Tarım Bakanlığı da Jeongeup kentindeki tüm çiftliklerin virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 7 gün boyunca kapatıldığını bildirdi.

Kuş gribi virüsünün yüksek patojen tür olan H5N8 olduğu aktarıldı. Virüs ülkede yılın tespit edilen ilk vakası oldu.

Avrupa’da birçok ülkede vaka tespit edildi

Fransa’nın Korsika Adası’ndaki bir çiftlikte, kuş gribi görülmesi üzerine yüzlerce tavuk itlaf edilmişti.

Danimarka’da da ülkenin batısında görülen vakalar sonucu 25 bine yakın kümes hayvan itlaf edilmişti.

Fransa’da hükümet, salgının yayılmasını önlemek için ulusal çapta önlemlerin artırılması talimatını verdi. Danimarka ise yumurta ihracatını askıya aldı.

Bu ay başında Japonya’daki Kagawa eyaletinde bulunan bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakası tespit edilmişti.

Kümesteki yaklaşık 330 bin tavuğun itlaf edilmesi kararı verilmiş ve çiftliğin 3 kilometre çevresinde tavukların dolaştırılması, yumurta nakliyatı ile 10 kilometre çapına sevk edilmesi yasaklanmıştı.

Hollanda’da ise 200 binden fazla tavuk itlaf edilmişti. Son dönemde ayrıca Belçika, İrlanda ve Rusya’da vakalar görülmüştü.