Dünya

İngiltere’de kovid-19 ölümleri 36 bini geçti

21 Mayıs 2020
İngiltere
İngiltere


İngiltere’de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 338 artarak 36 bin 42’ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 338 artışla 36 bin 42 oldu.
Ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 615 artarak 250 bin 908’e çıktı.
Bir günde 128 bin 340 testin yapıldığı ülkede, toplam test sayısı da 3 milyon 90 bin 566’ye yükseldi.

ANTİKOR TESTİ

Öte yandan İngiliz hükümeti ilaç firması Roche ile antikor testi temini konusunda anlaştığını duyurdu.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, antikor testleri ihtiyaç duyanlara ücretsiz olarak verilecek ancak sağlık çalışanlarına öncelik tanınacak.
Testlerin uygulanmaya başlanacağı tarih ile ilgili ise ayrıntı verilmedi.
İngiliz hükümeti daha önce yaptığı açıklamada antikor testlerinin yüzde yüz başarıyla denendiğini ve üretici firma Roche ile anlaşmaya varılması halinde haftada birkaç yüz bin test kitinin temin edilebileceğini bildirmişti.
Antikor testiyle bir kişinin daha önce Kovid-19 hastalığını geçirip geçirmediği tespit ediliyor.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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