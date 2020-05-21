Türkiye

Türkiye’de 27 kişi koronavirüsten öldü

Türkiyede koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı azalıyor. 21 Mayıs'ta açıklanan verilere göre son 24 saatte 27 vatandaşımız hayatını kaybederken 961 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 153 bin 548'e vefat sayısı ise 4 bin 249'a yükseldi.

21 Mayıs 2020
Türkiye
Türkiye


Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre Türkiye’de son 24 saatte 33 bin 633 test yapıldı ve 961 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 27 hasta hayatını kaybederken, tedavisi tamamlanan bin 3 hasta daha taburcu oldu.

Açıklanan son rakamların ardından Türkiye’de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 249’a, toplam vaka sayısı 153 bin 548’e, iyileşen hasta sayısı ise 114 bin 990’a yükseldi.

Türkiye veri

“DESTEK TEDAVİSİNE İHTİYAÇ DUYAN HASTA SAYISI AZALIYOR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu açıkladığı paylaşımında verilerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısının öngörüldüğü seviyede seyrettiğini belirten Bakan Koca, “Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe” ifadelerini kullandı.

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