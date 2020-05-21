Dünya

ABD’DE kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 95 bini geçti

21 Mayıs 2020
ABD
ABD


ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1422 artarak 95 bin 16’ya yükseldi.
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, ABD’de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 967 artarak 1 milyon 595 bin 81’e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 1422 artarak 95 bin 16’ya çıktı.
ABD’yi 317 bin 554 vakayla Rusya, 294 bin 152 vakayla Brezilya ve 279 bin 524 vakayla İspanya izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

New York, ABD’de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.
Şimdiye kadar 364 bin 249 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 758 kişi hayatını kaybetti.
New York’u 152 binden fazla vakayla New Jersey ve 100 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.
ABD’de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 14 milyon 178 bine, iyileşen hasta sayısı da 371 bine yaklaştı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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