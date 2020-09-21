İngiltere’de karantina ihlaline 10 bin Sterlin para cezası

Corona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, İngiltere’de karantinayı ihlal edenlere para cezası getirildi. İngiltere hükümeti, corona virüs testi pozitif çıkan ve kendini karantinaya alması gereken kişilere, karantina kurallarını art arda çiğnemeleri halinde 10 bin Sterlin (Yaklaşık 98 bin TL) para cezası kesecek. Yetkililer, karantinayı ilk kez ihlal edenlere bin Sterlinlik ceza kesileceğini aktarırken, ihlallerin tekrarlanması halinde bu cezanın 10 bin Sterline kadar çıkacağını açıkladı.

Kendilerini izole etmesi istenen kişiler düşük gelir grubundan ise 500 Sterlin tutarındaki tek seferlik devlet desteğinden faydalanabilecekler.