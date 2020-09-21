İngiltere’de karantina ihlaline 10 bin Sterlin para cezası

İngiltere’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında test sonucu pozitif çıkanlara uygulanan karantina ihlaline 10 bin Sterlin (Yaklaşık 98 bin TL) para cezası kesilecek.
28 Eylül’de yürürlüğe girmesi beklenen yeni uygulamanın İngiltere dışında İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da uygulanacağı düşünülüyor.
Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, herkesin kurallara uyması durumunda ülke genelini kapsayan sokağa çıkma kısıtlamalarına ihtiyaç olmayacağını aktardı.
Öte yandan Başbakan Boris Johnson’ın ülkede artan vakalar nedeni ile Salı günü bir dizi yeni tedbiri açıklaması bekleniyor. Tedbirler arasında hane halklarının birbirleriyle görüşmelerinin kısıtlanması ile bar ve pubların çalışma sürelerine kısıtlama getirileceği düşünülüyor.