Dolar yeni haftaya yeni zirveyle başladı

Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL, 7,58’i görerek tarihi zirveyi yeniledi. Kur şu dakikalarda 7,57’den işlem görüyor.

Salgında artan vakalar piyasaların moralini bozsa da aşı çalışmaları yakından izlenmeye devam ediyor.

Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL, 7,58’i görerek tarihi zirveyi yeniledi. Kur şu dakikalarda 7,57’den işlem görüyor.

Euro/TL de 8,98 seviyelerinde seyrediyor.

Bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantısının gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın bugün yapacağı konuşmalar ile Powell’ın yarından itibaren Senato’da gerçekleştireceği sunumların takip edileceğini bildirdi.

Uzmanlar, veri gündeminin bu hafta görece zayıf olduğunu ve jeopolitik gelişmeler ile Covid-19 aşısına ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını aktardı.