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Drosten: Gelecek yıl halkın hala kendi koruyor olmasına şaşırmam

21 Eylül 2020
Christian Drosten

Alman hükümetine Covid-19 salgınıyla ilgili danışmanlık yapan Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Christian Drosten’e göre koronavirüs salgınında aşı bulunsa da uzun bir süre daha maske takmak zorunda kalacağız. Dünyada ilk SARS-CoV-2 test kitini geliştiren ünlü virolog Drosten, Deutsche Welle’nin sorularını yanıtladı.


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21 Eylül 2020

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